Vildt comeback

FC Midtjylland er klar til ottendedelsfinalen i ungdomsfodboldens pendant til Champions League, Uefa Youth League.

I onsdagens 16.-delsfinale vandt midtjyderne med 3-2 over belgiske Club Brugge, selvom hjemmeholdet hurtigt var nede med 0-2 i Ikast.

Kampen blev vendt med tre midtjyske scoringer mellem det 32. og 71. minut.

I ottendedelsfinalen kan midtjyderne løbe ind i ungdomsholdene fra eksempelvis Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus eller Liverpool.

Midtjyderne fik ellers den værste tænkelige start på onsdagens kamp, da målmand Nicholas Beetson gled, da han havde bolden ved fødderne, så den trillede ud til Brugges Antonio Nusa, som umuligt kunne undgå at score i det tomme mål. Der var kun spillet to minutter.

Samme Nusa gjorde det til 2-0 efter 14 minutters spil, da han drev bolden med ind i feltet og prikkede den køligt i mål.

Efter en halv time var heldet så på midtjydernes side, da Valdemar Andreasens afslutning blev rettet af og snød belgiernes målmand.

Eftersom der ikke spilles returkampe i 16.-delsfinalerne, skulle midtjyderne kun bruge et enkelt mål mere for at fremtvinge en straffesparkskonkurrence om avancement.

Det blev dog aldrig nødvendigt med et nervepirrende drama fra 11-meter-pletten, for i løbet af en periode på otte minutter i anden halvleg tippede kampen over til midtjydernes fordel.

Det skete med hjælp fra to af de spillere, der flittigt har trænet med Bo Henriksens superligatrup.

Først driblede Aral Simsir gennem fire modstandere, før han lavede tunnel på målmanden. Efterfølgende fandt også anfører Oscar Fraulo et hul mellem keeperens ben, da han omsatte en friløber til 3-2-føring.