Vildt Ronaldo-show sendte Juventus videre

Det kan godt være, at Cristiano Ronaldo blot havde nettet en enkelt gang inden Juventus' returopgør mod Atletico Madrid tirsdag aften, men portugiseren beviste nok en gang, at han er kongen af Champions League.

Med tre mål sørgede Ronaldo for et storslået Juventus-comeback efter 0-2-nederlaget i Madrid for tre uger siden, og dermed kan han fortsat drømme om at vinde sin fjerde titel på stribe i Europas mest prestigiøse klubturnering.

Presset i bund fra start

Diego Simeone havde tydeligvis instrueret sine tropper i at stille sig tilbage og læne sig op ad den føring på 2-0, som de tog med fra det første opgør.

Allerede efter fire minutter havde Giorgio Chiellini bolden i nettet, men dommer Björn Kuipers annullerede scoringen for et frispark på målmand Jan Oblak begået af Cristiano Ronaldo efter et hjørnespark.

Samme fløjte forblev tavs godt og vel tyve minutter senere. Til italienernes store tilfredshed.

Her fordoblede Ronaldo den magre sæsontotal, da han fuldstændig oversprang Juanfran og pandede Federico Bernardeschis indlæg i kassen.

Cristiano Ronaldo scorede to gange på hovedstød. Foto: Ritzau Scanpix

Scoringen lagde en dæmper på Juventus-presset, der bortset fra et par løse skud ikke udmøntede sig i egentlige chancer inden pausen.

Det kom der til gengæld efter pauseteen.

Blot tre minutter inde i anden halvleg gentog Ronaldo kunststykket, da han steg til vejrs og headede bolden mod Jan Oblaks mål. Sloveneren reddede akrobatisk. Troede han. For dommer Kuipers' ur sladrede om, at bolden var over stregen, og så var der fuldkommen balance i regnskabet.

Det krævede dog 85 minutter at nå frem til aftenens helt afgørende situation. Bernardeschi spændte tilsyneladende ben for sig selv i Atleticos felt efter et lille puf i ryggen, Kuipers dømte straffe, og VAR-departementet forholdt sig helt og aldeles i ro. Ronaldo kvitterede og fuldendte sit hattrick - og ikke mindst et af de større comebacks i europæisk fodbold.

Med sejren er Juventus klar til kvartfinalerne, der blev endestationen for italienerne i sidste sæson.

I aftenens andet opgør sendte Manchester City Schalke 04 ud med en sejr på 7-0 og 10-2 samlet.

Ronaldo omsatte sikkert et straffespark kort før tid og fuldendte et fremragende Juventus-comeback. Foto: Ritzau Scanpix

