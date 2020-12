- Ville aldrig ske i Danmark

Det udviklede sig til en veritabel skandale, da spillerne fra Istanbul Basaksehir og Paris Saint-Germain tirsdag aften udvandrede fra Champions League-opgøret mellem dem. Men en dansk dommer ville ikke have gjort, som den rumænske fjerdedommer gjorde, lyder det fra dommernes formand over for Jyllands-Posten.

Fjerdedommer Sebastian Coletscu omtalt Basaksehirs assistenttræner Pierre Webo som 'ham den sorte' eller 'den sorte derovre' Ifølge den rumænske journalist Emanuel Rosu sagde han 'ala negru' den sorte.

Det var det, der blandt andet fik Demba Ba til at skælde fjerdedommeren ud og spørge, hvorfor han fandt det nødvendigt at bruge Webos hudfarve til at identificere ham. Ba mente ikke, atColetscu ville kalde en hvid person 'ham den hvide'.

I Danmark gør dommerne meget ud af at klæde sig bedst muligt på, når de skal kommunikere. Især når der er en sprogbarriere at overvinde.

-I Danmark ville man aldrig bruge hudfarve til at identificere en spiller eller en træner. Man bruger som udgangspunkt spillernes numre eller peger dem ud. Jeg har ikke oplevet, at man f.eks. har sagt 'den mørke derovre' når man skal udpege en spiller. Det ligger meget fjernt for dommerne, så det er egentlig ikke så stor en del af træningen, siger Michael Johansen, formand for dommerudvalget i DBU, til Jyllands-Posten.

- Vi siger ikke, hvilke ord dommerne ikke må bruge, men vi rådgiver dem til, hvordan man kan holde en ordentlig og respektfuld tone.

Han understreger, at han ikke selv har hørt, hvis kollegaen Coletscu præcis sagde. Det kan dog høres i videoen i toppen af denne artikel.

Kampen mellem Basaksehir og PSG blev ikke genoptaget tirsdag aften, men skal i stedet gennemføres onsdag eftermiddag. Fra det 14. minut, som var det tidspunkt, den blev afbrudt.

