Vinder efter VAR-drama

Chelsea tog onsdag et vigtigt skridt mod ottendedelsfinalerne i Champions League, da den svære udekamp mod Ajax resulterede i en sejr på 1-0.

Kort før tid sørgede Michy Batshuayi for det forløsende Chelsea-mål.

Dermed fører Chelsea og Ajax gruppe H an med hver seks point. Valencia kan dog nå samme pointtal i tilfælde af sejr, når holdet senere onsdag gæster pointløse Lille.

Det var ikke nogen højspændt og sprudlende affære, og man fornemmede, at begge hold ville være ok stillede med et point.

Ajax havde bolden mest, men det var ofte lidt farligere og mere direkte, når Chelsea, der var uden den skadede Andreas Christensen, angreb.

Det var dog hollænderne, der fik bolden i nettet i første halvleg. Et indlæg fra højre blev sendt mod bageste stolpe, hvor Quincy Promes gled bolden i mål, men videodommersystemet VAR viste imidlertid, at han var omkring en tommeltots længde offside.

Et kvarter efter pausen havde Ajax igen en god chance, men keeper Kepa Arrizabalaga afværgede forsøget fra Daley Blind.

Det skete i en god Ajax-periode, men senere i anden halvleg var Chelsea mere i teten offensivt.

Ofte blev det dog ved de halve chancer, som da Christian Pulisic sparkede bolden snert forbi den ene opstander fra kanten af feltet med ti minutter tilbage.

Chelsea blev dog mere og mere nærgående, og da man var ved at indstille sig på 0-0 fem minutter før tid, slog Chelsea til.

Et fladt indlæg fra venstre gik på tværs af feltet, og fra en god position hamrede Michy Batshuayi bolden i mål via undersiden af overliggeren.

Ajax sendte Klaas Jan Huntelaar på banen til de sidste minutter i jagten på udligning, men Chelsea kørte sejren sikkert hjem.

Leipzig trak det længste strå mod Zenith. St. Petersburg. Foto: Ritzau Scanpix

I onsdagen anden tidlige kamp fik Yussuf Poulsen de sidste 20 minutter på banen, da Leipzig slog Zenit Skt. Petersborg med 2-1.

Marcel Sabitzer stod for den afgørende scoring efter en times spil, da han med et drømmehug fra en spids vinkel sendte bolden op i målhjørnet.

Den 25-årige østriger tog på kanten af straffesparksfeltet bolden ned med brystkassen og tordnede den ind til 2-1.

Ti minutter forinden havde landsmanden Konrad Laimer gjort det til 1-1 for Leipzig.

Ved pausen var Zenit på vej mod en overraskelse på Yaroslav Rakitskys langskudsdrøn efter 25 minutter.

Et nederlag havde været nærmest katastrofalt for Leipzig, der havde tre point efter de to første gruppekampe mod Lyon og Benfica. Nu har tyskerne seks point, før holdet skal til Sankt Petersborg om to uger.

Dermed har holdet fine chancer for at gå videre til forårets knockoutkampe. Det formåede tyskerne ikke, da de i forrige sæson for første gang i klubbens historie deltog i Europas største klubturnering.

Se også: Lettet Harry Kane: Lige hvad vi havde brug for

Se også: Sent comeback: Redder Juventus fra fiasko

Vanvittig indskiftning: Hattrick-helt!