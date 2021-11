Viser penis-bandage frem

Se situationen, hvor Tadic kolliderer med stolpen i tv-klippet ovenfor - og alle højdepunkter nederst i artiklen

Den serbiske Ajax-stjerne Dusan Tadic har fået smilene frem på manges læber, efter et billede af ham med en penis-bandage på er gået viralt på nettet, hvilket tyske Bild også skriver.

Offensivspilleren var hurtig på tasterne efter Champions League-sejren over Dortmund, hvor han i et tweet skrev: 'Det kræver nosser at vinde i Dortmund', og senere lagde Tadic et billedet op af den stolpe, han kolliderede med og ønskede stolpen god bedring.

Da Tadic steg ud af holdbussen, efter Ajax var kommet tilbage til Amsterdam, havde han en bandage på, der skulle forestille at dække hans penis. Udover bandagen havde Tadic også anskaffet sig en slynge, der kunne støtte hans penis.

På trods af hændelsen er Dusan Tadic med i Ajax' trup til deres kamp mod Go Ahead Eagles søndag aften.

Ajax gik i øvrigt videre fra gruppespillet i Champions League med 3-1 sejren over Dortmund.

Kampen blev overskygget af en meget tvivlsom kendelse af kampens dommer Michael Oliver, da han viste Mats Hummels ud i første halvleg.

Du kan se alle højdepunkterne fra kampen her: