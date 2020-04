Voldsom millionkrig: All in på Danmark

Der måtte flyttes penge fra Norge og Sverige for at holde på de danske tv-rettigheder

Champions League har været på NENT's hænder siden 1992, og det vil den fortsat være til 2024.

Men nu afslører den administrerende direktør, Anders Jensen, at selskabet bag TV3-kanalerne måtte gå i en voldsom offensiv for at sikre sig de danske rettigheder.

Til gengæld måtte de opgive dem i Norge og Sverige.

- Der har også været en hård budkamp i Danmark, men der gik vi mere aggressivt frem. Vi flyttede nogle penge fra Sverige og Norge for at forsvare Champions League-rettighederne i Danmark. Det skyldes blandt andet nogle nationale forskelle. I Norge er der en stor spiller, som har tabt Premier League, og i Sverige har en stor teleoperatør købt et medieselskab. Så der er lidt forskellige dynamikker i de enkelte lande, siger Anders Jensen til Mediawatch.

Foto: Carl Recine

Til gengæld har NENT købt ikke købt de danske rettigheder til de mindre klubturneringer Europa League og Europa Conference League i perioden 2021-2024.

Discovery ejer rettighederne til Europa League indtil 2021, men de fremtidige rettigheder er altså i spil på det danske marked.

NENT-direktøren nævner Premier League-rettigheden som den vigtigste. Her skal man hæfte sig ved, at den er af længere varighed end sædvanligt, da den seneste aftale løberfra 2022-2028. Normalt er den slags aftaler lavet til en tre-årig periode.

