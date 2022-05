Voldsomme scener: Raser over UEFA

Fans og eksperter raser over UEFA's håndtering af kaosset omkring Champions League-finalen

Der hersker stadig kaotiske scener ude foran Stade de France i Paris, hvor Champions League-finalen finder sted.

Kampen er dog kommet i gang med over en halv times forsinkelse.

Liverpool-fans stuvet sammen foran Stade de France før kampstart. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Forsinkelsen skyldtes sikkerhedsmæssige årsager, har fransk politi oplyst.

På stadion var UEFA dog hurtige til at kaste skylden på Liverpools fans, der ifølge UEFA ankom for sent til stadion ...

Den udmelding har fået journalister og eksperter til at harcelere over over UEFA's håndtering af den kaotiske situation, da der dagen igennem har været massive kø-problemer i forbindelse med finalen.

Flere Liverpool-fans har fortalt til diverse britiske medier, bl.a. Liverpool Echo, at situationen har været direkte farlig, og at oplevelserne i Paris har vakt minder Hillsborough-katastrofen.

Dog skal det nævnes, at fransk politi har haft problemer med flere Liverpool-fans, der har forsøgt at tiltvinge sig adgang til Stade de France, selv om de har været uden billet til opgøret.

Én af årsagerne til de massive kø-udfordringer kan ifølge myndighederne være, at mange britiske fans er troppet op i Paris uden billet til finalen.

Se nogle af de ubehagelige scener herunder.

Foto: Thomas Coex: Ritzau Scanpix

Foto: Thomas Coex: Ritzau Scanpix