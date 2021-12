Voldsomt snevejr udskyder CL-brag

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En af onsdagens storkampe i Champions League er blevet udskudt.

Det er Joakim Mæhles Atalanta, som ikke kommer i aktion mod Villarreal.

Det skyldes voldsomt snevejr i Bergamo, hvor italienerne har hjemmebane.

Kampen er foreløbig udskudt til i morgen.

I første omgang flyttede man starttidspunktet tyve minutter, men det viste sig ikke at være nok.

De to hold har henholdsvis seks og syv point før deres interne møde.

Villarreal har en overhånd, og kan nøjes med en uafgjort imens Atalanta er pisket til at vinde for at komme videre i verdens bedste klubturnering.