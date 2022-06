Vreden vokser efter finalekaos: Vinderne kræver svar

Den officielle fortælling om falske billetter og sent ankomne fans til Champions League-finalen er nu ved at ramle sammen som et gevaldigt korthus.

For efter en uges oprør med udgangspunkt i Liverpool-tilhængernes oplevelser, så kommer der nu ildstøtte fra modsatte banehalvdel.

Finalevinderne fra Real Madrid stiller sig nu skulder ved skulder med modstanderne fra sidste lørdags finale.

I en officiel erklæring kræver Real Madrid på sin hjemmeside svar på flere alvorlige spørgsmål.

Først og fremmest kræver spanierne en forklaring på beslutningen om at huse finalen på Stade de France i den betændte bydel St. Denis.

Ud over det griber Real Madrid fat i det helt centrale tema omkring politiets opførsel på aftenen.

- Vi anmoder om svar og forklaringer, så der placeres et ansvar for, hvem der var ansvarlig for at efterlade tilhængere forladte og forsvarsløse. Fans der, overordnet set, udviste eksemplarisk adfærd til alle tider, skriver kongeklubben.

Især adgangen til Liverpools fanafsnit var ramt af elendig organisation. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Real Madrid går dermed mod de franske minstre, der efter kampen mente, at det var Liverpools fans, der var problemet.

Videoer og fanudsagn er strømmet frem i dagene efter den kaotiske finale. Liverpool har samlet mere end 5000 erklæringer fra fans ved finalen.

Liverpools bestyrelsesformand Tom Werner har allerede tidligere på ugen latterliggjort det franske narrativ og forlangt en grundig undersøgelse af den kaotiske aften.

Der tegner sig efterhånden et billede af, at organiseringen af adgangen til stadion var så ringe, at det gjorde tilskuerne til et mål for store grupper af unge lokale, der i store flokke sværmede om folk med drømmebilletter til tusindvis af kroner.

Politiet gik håndhændet til værks før finalen, men var pist væk efter, så mange fans blev overfaldet og frarøvet værdier. Foto: Fernando Kallas/Ritzau Scanpix

Politiets håndtering og arrangørernes handlinger, hvor flere af portene på Stade de France blev lukket uden forklaring, skabte voldsomme scener.

Selv børn og kvinder blev mast, mens folk i kaosset forsøgte at snyde sig ind over hegnet og få adgang til stadion.

Efter kampen var politiet til gengæld ingen steder, hvilket betød at fans på vej væk blev overfaldet og berøvet.

Det adresserer Real Madrid uden at lægge fingrene imellem.

Mange porte blev lukket, fordi lokal forsøgte at snyde sig ind. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

- Som det er åbenlyst i de afslørende billeder, som er kommet frem i medierne, så blev mange fans angrebet, generet, overfaldet og bestjålet på voldelig vis. Dette fortsatte mens befandt sig i biler eller busser...

- Flere fans måtte tilbringe natten på hospitalet grundet skader fra dette, skriver Real Madrid

- Vores fans og supportere fortjener et svar og de ansvarlige skal stilles til ansvar for at sikre, at tilsvarende episoder frem over ikke finder sted til fodbold eller sport i almindelighed, sluttter de 14-dobbelte Champions League-vindere.

Danske fans er de næste gæster på Stade de France fredag aften, når Danmark møder Frankrig.