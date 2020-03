Ydmygelse af Mourinho

José Mourinho blev sparket ud af Champions League af formstærke Leipzig, som allerede efter ti minutter slukkede håbet for Tottenham

Ingen struktur, ingen ild, ingen ånd. Tottenham har ikke, hvad der skal til i Champions League, må man konstatere efter returkampen mod Leipzig i ottendedelsfinalen tirsdag.

Det var op ad bakke fra start med nederlaget i første kamp på hjemmebane, men det var ikke håbløst. Tottenham var med fra start, men elendigheden viste sig, da østrigeren Marcel Sabitzer i det 11. minut scorede kampens første mål. 25 år gammel og fuld af den selvtillid og gnist, som hans modstandere snart syntes at være ganske foruden.

På sidelinjen optrådte José Mourinho med et mimeshow, der lod forstå, at alle andre var håbløse ignoranter, der ikke forstod at føre hans genialiteter ud i livet.

Sabitzer blev kampens spiller, og scorede to af de tyske kasser. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

Det blev kun værre, og det var igen Sabitzer, der lod øksen falde efter 21 minutters spil. Angelino lagde bolden ind over fra højre, og Sabitzer satte kraftfuldt hovedet på og sendte bolden mod det korte hjørne. En pragtfuld aktion, som ikke mistede værdi, selv om Tottenham-målmand Hugo Lloris var alt andet end chanceløs.

Men det var lige så meget Mourinho, der blev ydmyget. Han trænger ikke igennem med sine genialiteter. Han forstår øjensynligt ikke at vække sine spilleres instinkter til live.

Sabitzer forlod arenaen under massernes jubel fire minutter før tid, hvorefter hans afløser Emil Forsberg med sin første boldberøring bragte Leipzig foran 3-0. Han var på banen i 32 sekunder, før han fuldendte ydmygelsen.

4-0 samlet. Et overraskende udkomme af opgøret mod sidste års finalister. Men fuldt fortjent.

