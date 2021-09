Med al respekt for dansk fodbold, så skal man over Sundet, hvis man skal finde de rigtigt store bedrifter i europæisk fodbold.

Således blegner Brøndbys semifinale i UEFA Cup'en en anelse i forhold til IFK Gøteborgs to sejre i samme turnering, mens Malmö FF's finalenederlag til Nottingham Forest i mesterholdenes turnering i 1979 trumfer FCK's ottendedelsfinale i Champions League en anelse.

Men en ting er fortidens bedrifter. Noget andet er nutidens resultater.

Og selvom stoltheden i Malmø var stor, da det lykkedes Jon Dahl Tomasson at føre klubben i det tredje CL-gruppespil i klubbens historie, så kommer svenskerne næppe til at udfordre Juventus og Chelsea i kampen om at blive gruppevinder.

Onsdag aften blev premierenederlaget på 3-0 til Juventus nemlig fulgt op af en decideret nedtur, da et afbudsramt Malmö-mandskab blev rundbarberet med 4-0 af Zenit i Skt. Petersborg.

Der var kun spillet ni minutter, da brasilianske Claudinho fortsatte sin vane med at gøre ondt på nordiske fodboldspillere.

Forleden fik han Anders Dreyer til at gå viralt, da han driblede den tidligere FCM- og nuværende Rubin Kazan-spiller rundtosset i den hjemlige liga. Den episode kan du gense her: Million-hit på nettet: Dansker hængt til tørre

Og brasilianeren slog til igen, da han havde sidste fod på et russisk mønsterangreb.

Så lignede det en ny svensk øretæve, men stille og roligt overtog gæsterne styringen, og Skåne-klubbens danske anfører, landsholdsspilleren Anders Christiansen', kunne og burde have udlignet, da han fra en gunstig position høvlede kuglen over.

Den afbrænder blev dyr for Jon Dahl Tomassons mandskab, der kom rigtig skidt fra land efter pausen.

Her blev et aldeles passivt Malmö-forsvar igen udstillet af Zenit-spillerne, inden Daler Kuzyaev helt ugeneret kunne fordoble føringen og dermed sende svenskerne nærmere et nederlag i gruppespillet.

Anel Ahmedhodžić så rødt i Rusland. Foto: Ritzau Scanpix

Og nedturen var ikke forbi endnu.

Den russiske jubel var knapt forstummet, da den tidligere Hobro-spiller Anel Ahmedhodžić blev sendt tidligt i bad, da han modtog det røde kort.

Herfra var svenskerne chanceløse. og Aleksei Sutormin og Wendel fuldendte rundbarberingen, der parkerer svenskerne på en sidsteplads i gruppen, som holdet får svært ved at slippe væk. fra.

Men fortidens bedrifter har de stadig.

