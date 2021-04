Yousee-selvmål: 'Vi er ekstremt ærgerlige'

Mange fodboldfans ser nok Champions League som uundværlig underholdning, men tirsdag aften oplevede Yousee tekniske vanskeligheder, der stoppede den traditionsrige sending via selskabets app.

Tirsdag aften tikkede flere henvendelser ind i Ekstra Bladets indbakke, og flere gik også via Yousees kanaler på de sociale medier for at få svar - og for at få luftet frustrationerne.

Nedbruddet piner Yousee, der beklager mange gange.

Kan I finde svar på, hvad der var galt?

- Vi havde desværre nogle sporadiske udfordringer i går. Det betød, at nogle kunder i en periode havde problemer med at logge ind på deres tv-app, og at vores kunder i perioder udelukkende kunne se live-tv, mens det bl.a. ikke var muligt at streame indhold via tv-boks og apps. Det beklager vi mange gange, lyder det i en mail fra Mai-Britt Noe, der er Head of External Communication hos Nuuday, der står bag Yousee.

- Fejlen blev rettet sent i går aftes, så vores kunder igen kunne både streame indhold og se live-tv.

Nogle mistænker, at det tit går galt, når I har mange brugere på – f.eks. til store fodboldkampe. Har det noget på sig?

- Vi er ekstremt ærgerlige over de dårlige oplevelser, som nogle af vores kunder havde i går aftes, da der bl.a. blev vist Champions League. Det er ikke godt nok. Tingene skal fungere, og jeg kan forsikre, at vi er i fuld gang med at se på, hvordan vi sikrer, at vores kunder ikke oplever udfordringer med at bruge vores platforme fremadrettet.

Er problemerne fikset, så kampene i aften ikke er i fare?

- Gårsdagen fejl er løst, og vi kigger nu ind i, hvordan vi sikrer, at vores kunder ikke oplever udfordringer med at bruge vores platforme fremadrettet.

Hvis alt går vel kan man se Porto-Chelsea og Bayern München-Paris Saint Germain onsdag aften.

Få et overblik over kampene i Champions League - her ses det fulde program.

