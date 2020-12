Zidane på vippen: - Vil være en af historiens største fiaskoer

Zinedine Zidanes sæde i Real Madrid er glohedt efter endnu et uventet nederlag. Et exit fra Champions League er mere, end han kan tåle, mener spansk avis

Zinedine Zidanes anden periode som cheftræner i Real Madrid kan meget vel nærme sig sin afslutning.

Med tirsdagens 0-2-nederlag til Shakhtar Donetsk er kongeklubben pisket til sejr mod Gruppe B's tophold, Borussia Mönchengladbach, i sidste runde, hvis de skal videre til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Og det skal de, hvis Zidane ikke skal gøres arbejdsløs, mener den spanske sportsavis Marca.

- Zidane hænger i en tynd tråd. Og hvis han ryger ud af Champions League i næste uge, vil det være naturligt, at Real Madrid fritager ham fra tjeneste.

- Den beslutning vil selv den franske træner kunne forstå, for det vil være en af historiens største fiaskoer for Los Blancos. Europa League er ikke et sted for Real Madrid, skriver avisens kommentator Juan Ignacio Garcia-Ochoa og tilføjer, at Zidane selv med videre avancement kan være færdig, hvis man taber det efterfølgende lokalderby mod Atletico Madrid.

Artiklen fortsætter under billedet..

Zinedine Zidane forsøger at opildne Lucas Vázquez - uden større succes. Foto: Gleb Garanich/Reuters

Ikke kun Zidanes skyld

Nederlaget i Ukraine kommer få dage efter, at man tabte 1-2 hjemme til Alaves i La Liga, men avisen kræver dog langt fra 48-årige Zidanes hoved på et fad. I stedet har de formuleret en lang liste over ting, som han ikke er herre over.

For eksempel mener man ikke, at Zidane kan klandres for, at Cristiano Ronaldos arvtagere Mariano og Luka Jovic har floppet, at man ikke formåede at score på store chancer mod Shakhtar tirsdag - og at superstjernen Eden Hazard allerede har misset 37 kampe på grund af skader siden skiftet til Real Madrid forrige sommer.

Da Zinedine Zidane stoppede som cheftræner i Real Madrid første gang, var der ikke tale om en fyring. I 2018 sagde Zidane selv op efter at have vundet Champions League, men Zizou kommer ikke til at stikke halen mellem benene på grund af de dårlige resultater.

- Jeg kommer ikke til at trække mig. Slet ikke.

- Jeg føler mig stærk, og jeg vil altid give alt, og det samme vil spillerne. Vi kommer til at have fokus på vores næste kampe. Der er ikke noget alternativ, siger Zidane på et pressemøde ifølge Reuters.

Artiklen fortsætter under billedet..

Karim Benzema og resten af de offensive Real Madrid-spillere skuffede fælt og misbrugte store chancer i Ukraine. Foto: SERGEI SUPINSKY/Ritzau Scanpix

Pochettino øverst på blokken

Ifølge Marca er ledelsen i Real Madrid heller ikke vilde efter at skulle trykke på den røde knap. De vil gå langt for at beholde franskmanden, men resultaterne kan blive så dårlige, at de reelt ikke efterlades med et valg.

Skulle det blive nødvendigt, er den tidligere Tottenham-boss Mauricio Pochettino favorit til at overtage posten. Argentineren har tidligere været rygtet kraftigt til Real Madrid - blandt andet efter Zidanes opsigelse i 2018, men dengang ville Tottenham ikke slippe ham.

Pochettino har været arbejdsløs, siden han blev fyret i London-klubben for et år siden. Han skulle desuden være Manchester Uniteds ultimative førsteprioritet, hvis de høje herrer i Manchester United mister tilliden til Ole Gunnar Solskjær.

Også Real Madrid-legenden Raul skulle være et bud på en ny mand i spidsen for kongeklubben. Han er i øjeblikket ansvarlig for reserveholdet Castilla - det samme var Zidane, inden han blev forfremmet i 2016.

