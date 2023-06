Cheftræner færdig i Ajax

Ajax er på jagt efter en ny cheftræner.

Torsdag oplyser klubben, at man har taget afsked med John Heitinga, der efter fyringen af Alfred Schreuder i slutningen af januar, har stået i spidsen for holdet på midlertidig basis.

Men nu er det slut.

Det oplyser Ajax på sin hjemmeside, og det har da også ligget i kortene.

- På det personlige plan var det en svær beslutning, og det var ikke let at fortælle ham. John kom ombord for at hjælpe klubben i en svær tid, og det gjorde han.

- Men jeg har konkluderet, at Ajax har brug for en mere erfaren cheftræner. I den fase, vi er i lige nu, og for at forbedre Ajax' præstationer, er det af stor betydning, udtaler fodbolddirektør Sven Mislintat.

Nyheden rammer, mens rygterne om Kasper Hjulmand som ny cheftræner florerer i hollandsk presse, og kort tid efter at administrerende direktør Edwin van der Sar har opsagt sin stilling.

Ifølge De Telegraaf har den hollandske storklub to trænere på blokken, som kan overtage for John Heitinga - og de er begge fra Skandinavien.

Den ene er Kasper Hjulmand, der i øjeblikket har en kontrakt som dansk landstræner frem til sommeren 2024.

Og så er det Kjetil Knutsen. Han står lige nu i spidsen for Bodø/Glimt i Norge.