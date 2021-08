Chelsea-duo og Kevin De Bruyne i spil til stor pris

Chelsea-duoen N'Golo Kanté og Jorginho samt Manchester Citys Kevin De Bruyne er nomineret til prisen Årets Spiller af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Det skriver UEFA i en pressemeddelelse.

Jorginho, som er født og opvokset i Brasilien, men som spiller for det italienske landshold, satte et flot punktum for den forgangne fodboldsæson, da han med sin klub Chelsea, løftede trofæet i Uefas fornemste klubturnering, Champions League.

Hen over sommeren kunne han tilføje endnu en pokal til samlingen, da han med Italien gik hele vejen og slog England i finalen ved EM i fodbold.

Her blev han bare den tiende mand i historien, der har vundet både Champions League og EM i fodbold det samme år.

Franske N'Golo Kanté spillede ved siden af Jorginho, da Chelsea slog Manchester City 1-0 i Champions League-finalen.

Franskmanden blev desuden udnævnt til kampens spiller i finalekampen, ligesom han blev det i begge semifinaleopgør mellem Chelsea og spanske Real Madrid.

Anderledes uheldigt gik det dog Kanté til EM, hvor Frankrig røg ud mod Schweiz i ottendedelsfinalen.

Sidst på listen over de nominerede er den belgiske midtbanespiller Kevin De Bruyne.

Selv om han og Manchester City ikke havde heldet med sig i årets Champions League-finale, blev 2020-21-sæsonen det andet år i træk, hvor klubben vandt den bedste engelske fodboldrække, Premier League.

Med Belgien nåede Kevin De Bruyne til kvartfinalen ved EM. Her måtte mandskabet se sig slået af Italien, der vandt kampen 2-1.

Sidste år blev polske Robert Lewandowski udnævnt som Årets Spiller. Prisen kom i hus, efter at han havde vundet det tyske mesterskab og Champions League med Bayern München.

Vinderen af Årets Spiller bliver udnævnt ved lodtrækningen til gruppespillet i den nye sæson af Champions League den 26. august i den tyrkiske millionby Istanbul.