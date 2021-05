Chelsea-legende sender særlig hilsen til Pernille Harder

I weekenden spillede danske Pernille Harder og resten af Chelsea F.C. Women kvinderne sig i Champions League finalen med en sejr over FC Bayern München på 4-1.

Chelseas tredje mål, der blev scoret af Pernille Harder sidst i kampen, fangede den tidligere legendariske Chelsea-spiller Didier Drogbas opmærksomhed.

På Twitter takkede Didier Drogba Pernille Harder for at minde ham om det mål, han scorede i Champions League-finalen mod Bayern München i 2012. Det var et mål, der udlignende kampen til 1-1 to minutter før tid, så Chelsea kunne tage pokalen i en straffesparkskonkurrence.

Lighederne mellem de to mål er heller ikke til at tage fejl af.

Præcis som Didier Drogba gjorde det i 2012, headede Pernille Harder bolden i mål mod det tyske storhold, hvilket var afgørende for at Chelseas kvindehold kunne tage en plads i Champions League-finalen, da målet bragte den samlede stilling over de to semifinaler til 4-3.

I kampens tillægstid scorede Chelsea endnu en gang til 4-1 og dermed 5-3 samlet.

Champions League-finalen skal spilles 16. maj i Göteborg, hvor Chelsea møder Barcelona.