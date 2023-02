Chok i Frankrig: Spillere trækker sig inden VM

Det franske kvindefodboldlandsholds anfører, Wendie Renard, kommer ikke til at spille ved sommerens VM.

Det har hun meddelt fredag.

Hun melder fra til slutrunden for at passe på sit mentale helbred, oplyser hun.

Kort efter udmeldingen fra anføreren har to andre spillere fra holdet, Marie-Antoinette Katoto og Kadidiatou Diani, fulgt trop og sagt, at de heller ikke vil spille ved VM.

Ifølge det franske medie RMC Sport vil Renard ikke spille for det franske landshold, så længe Corinne Diacre er træner.

Renard fik frataget sin titel som anfører for landsholdet af Diacre i 2017, efter at Frankrig tabte i semifinalen ved EM. Hun fik anførerbindet tilbage i 2021.

Diacre har også fået kritik af andre franske spillere, herunder Gaetane Thierry og Sarah Bouhaddi.

- Jeg elsker Frankrig mere end noget andet. Jeg er ikke perfekt, langt fra, men jeg kan ikke længere støtte det nuværende system, der er langt fra de krav, der stilles på det højeste niveau, skriver Renard på sociale medier.

- Det er en trist dag, men nødvendigt for at passe på mit mentale helbred. Det er med tungt hjerte, at jeg informerer jer om min beslutning om at træde tilbage fra det franske hold.

Renard anses som en af de bedste forsvarsspillere i kvindefodbold.

Kort efter Renards udmelding fulgte Diani og Katoto trop og sagde, at de vender tilbage til landsholdet, når der er 'foretaget de nødvendige ændringer'.

Det franske fodboldforbund, FFF, siger, at det har noteret de tre landsholdsspilleres udmeldinger, og at det vil adressere dem på det næste møde i forbundets eksekutivkomité.

- FFF vil gerne understrege, at intet individ er over den institution, det franske hold er, lyder det fra forbundet.

VM i kvindefodbold spilles til sommer i Australien og New Zealand.

Frankrig er ikke det eneste landshold, der har problemer forud for sommerens VM.

Det canadiske landshold er i konflikt med det nationale fodboldforbund over løn.

På det spanske landshold har 15 spillere droppet holdet i protest mod træneren.