Chok-transfer undervejs: Enige om kontrakt

Kun Juventus mangler angiveligt at sige god for en kæmpetransfer

Rygterne har svirret i luften det seneste stykke tid.

Nu er Juventus-profilen Miralem Pjanic dog kommet et yderligere skridt tættere på den spanske storklub FC Barcelona.

For ifølge den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport har Miralem Pjanic accepteret Barcelonas kontraktudspil.

Avisen skriver, at der angiveligt skulle være tale om en transfer på omkring 60 millioner euro, hvilket svarer til omkring 450 millioner danske kroner. Avisen mener i hvert fald at vide, at det er det beløb, Juventus forlanger for bosnieren.

Og noget kunne tyde på, at den kæmpehandel er under opsejling mellem de to storklubber.

I hvert fald hopper den spanske avis Marca med på bølgen og skriver ligeledes, at den 30-årige bosnier er tæt på at kunne kalde sig selv for Barcelona-spiller.

Miralem Pjanic har været en stor profil for Juventus, men nu kan han være på vej til Barcelona. Foto: Antonio Calanni/AP

Der er dog fortsat et lille men...

For den bosniske landsholdsspillers nuværende arbejdsgiver, Juventus, kan nemlig ende med at spænde ben for den store transfer.

Den italienske storklub forlanger nemlig at få en af Barcelonas spillere oven i de mange millioner.

Her går rygterne på, at Barcelona skulle være villige til at lade den 23-årige brasilianske midtbanespiller Arthur Melo gå.

Der spekuleres dog også i, hvorvidt de to midtbanespillere Arturo Vidal og Ivan Rakitic kunne blive en del af den store handel.

Førstnævnte har tidligere slået sine folder i netop Juventus, hvor han fik sit helt store gennembrud, inden han tog turen videre til tyske Bayern München og til sidst havnede i Barcelona.

Lang kontrakt tilbage

Miralem Pjanic skrev i 2018 under på en ny kontrakt med Juventus, så den løber frem til sommeren 2023.

Han kom til Juventus i 2016, hvor han skiftede fra konkurrenterne AS Roma, der i de seneste mange år har været en fast del af toppen i den italienske Serie A.

Juventus-profilen har i alt spillet 167 kampe for klubben og lavet 22 mål.

