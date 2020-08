Chokmelding: Thorup tæt på fyreseddel

Jess Thorup risikerer at ryge ud efter en katastrofal start på sæsonen for Gent

To kampe - nul point!

Jess Thorup har fået en katastrofal start på sæsonen i Gent.

Lige nu hænger danskerens job som cheftræner hos de belgiske vicemestre i en særdeles tynd tråd.

Sidste sæsons flotte andenplads, hvor de træder ind i Champions League kvalifikationens tredje runde, er glemt for en stund.

1-2 nederlaget i sæsonpremieren ude mod St. Truiden blev i weekenden fulgt op af en ny skuffelse: 1-2 hjemme til Kortrijk.

Ét af de store problemer for Jess Thorup har været at finde afløseren i front for Jonathan David, der er skiftet i en transfer til 225 mio. kr. til franske Lille.

Jess Thorup blev præsenteret som cheftræner i Gent 10. oktober 2018. Nu hænger han i en tynd tråd i den belgiske klub. Foto: Jan Sommer.

Belgiske medier tolker, at den manglende evne hos Jess Thorup til at finde de rette løsninger i front efter tabet af en af sidste sæsons store profiler meget vel kan koste Thorup jobbet.

Starten med to nederlag er fulgt op af en afslutning på sidste sæson, hvor Gent tabte de to sidste kampe.

Jess Thorup har altså fire nederlag i træk

I belgiske medier nævnes Laszlo Bölöni som et varmt emne til at afløse Jess Thorup i jobbet.

Den 67-årige rumæner stoppede i Antwerpen efter sæsonen.

