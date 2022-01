Christian Eriksen taler for første gang offentligt siden hjertestop

Christian Eriksen taler for første gang om det hjertestop, der fangede alle danskeres opmærksomhed.

Det gør han til DR, hvor han takker for de mange hilsner, der er blevet sendt i retning af ham og familien.

- Folk har set det og har grædt i stuerne, eller de har grædt, hvor end de har set det og levet sig fuldstændig ind i det, og så er jeg trods alt heldig, at jeg er her i dag og kan bevise for dem, at 'tak for tårerne', men jeg er her, siger Christian Eriksen.

Eriksen sender i interviewet mange rosende ord i retning af redningspersonalet. Foto: Lars Poulsen

Han sætter ord på sit ønske om at få opmærksomhed for sine præstationer på banen og ikke det, han blev sommerens store samtaleemne for.

- Det var ikke, fordi jeg ønskede, at folk skulle sende blomster, fordi jeg var død i fem minutter.

Interviewet er en del dokumentaren 'Christian Eriksen - Min Historie', som vil blive vist i sin fulde længde torsdag på DRTV og lørdag kl. 21.00 på DR1.

Hovedpersonens fremtid på fodboldbanen er endnu uafklaret.

Han kunne ikke fortsætte hos sin italienske klub Inter på grund af operationen efter hjertestoppet.

Her fik han indopereret en såkaldt ICD-enhed. En slags pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe et eventuelt livstruende anfald af for hurtig hjerterytme. Og det må man ikke spille med i Italien. Han er derfor blevet løst af sin kontrakt og vil skulle finde en ny klub at fortsætte i.

Eriksen fortæller selv til DR, at han har et mål om at komme med til VM i Qatar.

Han har ikke spillet en fodboldkamp siden Danmarks kamp mod Finland 12. juni, men han er for nyligt begyndt at træne med og uden bold.

I begyndelsen af december blev han spottet på OB's træningsanlæg i Odense, hvor han lavede forskellige øvelser.

OB's sportschef, Michael Hemmingsen, bekræftede efterfølgende, at Eriksen har fået lov at låne klubbens faciliteter, mens han genoptræner. Træningsanlægget ligger ganske tæt på Eriksens hus i den fynske by.

I slutningen af december løb han rundt på en græsplæne i Schweiz i byen Chiasso, som ikke er langt fra den italienske grænse.

