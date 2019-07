CL-babe arresteret: Forsøgte nyt finale-stunt

Den efterhånden verdenskendte Champions League-baneløber,Kinsey Wolanski, var taget til Brasilien for at stjæle spillere og publikums opmærksomhed endnu en gang

En hel fodboldverden spærrede øjnene op, da baneløberen Kinsey Wolanski tiltvang sig adgang til årets Champions League-finale.

Hun snuppede mange af overskrifterne efter kampen og blev straks et viralt hit, som endnu ikke er gået i glemslen.

I weekenden forsøgte hun så at lægge nye alen til sin 'baneløber-historik'. Denne gang dog uden succes.

Selvom den storbarmede blondine var gået i forklædning som brunette og brasiliansk fan, så lykkedes hendes forsøg på en tur henover den grønne fodboldbane i Brasilien desværre ikke under Copa America-finalen mellem Brasilien og Peru.

I et Instagram opslag indrømmer hun følgende:

'Jeg indrømmer, at Copa America vandt kampen 100 %, men vi havde et vildt eventyr, da vi forsøgte. Vi fløj til Brasilien forklædte, nåede til vores sæder, og det endte med, at Vitaly 'bas ass' blev tacklet af tyve sikkerhedsvagter. Vi er ude af fængslet og nyder vores tid i Brasilien.'

Som Kinsey fortæller i opslaget, var hun og hendes Youtube-kæreste taget til Brasilien i forklædning, så parret, der er kendt af medier og befolkning, ikke ville blive genkendt. Det var i søndags, at det hele var planlagt til. Men lige inden Kinsey ville spurte ind på banen, blev hendes kæreste Vitaly Zdorovetskiy taget af sikkerhedsvagter, der kunne genkende parret.

Den ikke særlig blufærdige blondine har efter sit løb på fodboldbanen fået flere henvendelser fra CL-spillere. Foto: THMA/Scanpix

Kinsey Wolanski virker ud fra sine opslag på Instagram ikke spor negativt påvirket, og hun viser også, at hende og kæresten nu nyder sin tid i Brasilien med lækre retter. Mon ikke vi får lov at opleve blondinens udskejelser igen i fremtiden.

Hun uddyber følgende i et interview med The Sun.

- Når jeg når de 30 år, er min plan at have tjent nok penge til at kunne gå på pension, og at løbe ind under Champions League vil hjælpe mig med at opnå det.

- Jeg har også planer om at løbe ind under flere kampe for at løfte min profil.

- Da vi var blevet løsladt fra fængslet, var jeg gået fra 300.000 følgere til over to millioner. Du kan ikke købe dig til den form for publicering.

Her står Kinsey Wolanski foran et kæmpe publikum og får endnu en gang tiltusket sig opmærksomhed, da hun falder i vandet.

