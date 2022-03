86 FCK-fans anholdt i Holland

De var klar over, at de kunne komme på overarbejde torsdag aften, og derfor reagerede Politie Eenheid Oost-Brabant hurtigt, da der var optræk til ballade efter Conference League-kampen mellem PSV Eindhoven og FC København.

Det skriver det lokale politi natten til torsdag på Twitter:

- I aften var politiet flere gange i aktion efter fodboldkampen i Eindhoven mellem PSV og FC København for at forhindre konfrontationer mellem grupperinger af fodboldfans. Blandt andet blev hestene taget i brug.

- Til sidst blev adskillige fodboldfans, der tilsyneladende ledte efter en konfrontation, anholdt. De blev taget på politistationen. Efter det faldt freden igen over området omkring stadion og i byen, skriver de.

Ekstra Bladet har fredag morgen været i kontakt med hollandsk politi, der bekræfter, at der var danske fans iblandt.

Ikke færre end 86 med dansk pas blev anholdt.

- I alt blev mere end 110 personer anholdt i forbindelse med kampen. Hovedparten af disse bestod af en gruppe på 86 danske fans, der var meget opsat på en konfrontation med PSV-fans og/eller politiet efter kampen - og opførte sig aggressivt, skriver talsmand for det lokale politi, Dion Luijten, i en mail.

Alle danskere løsladt

Han bekræfter, at alle mand blev anholdt og taget med på stationen.

- Gruppen blev lukket inde af politiet, og alle blev taget med på politistationen. Disse personer er tiltalt for at skabe uro, fortæller han og tilføjer, at alle danske fans dog blev løsladt igen i løbet af natten og morgenen.

- De vil blive idømt bøder, skriver han kortfattet.

Dertil kommer, at de hollandske fans blev anholdt for vold, men at størstedelen af dem også er løsladt. Enkelte er stadig i politiets varetægt.

Ekstra Bladet erfarer, at politiet efter kampen valgte at dirigere de to holds fangrupper samme vej væk fra stadion.

Dion Luijten tilføjer, at han ikke kender den præcise rute, politiet torsdag valgte at lægge for fansene.

- Men det kan meget vel være tilfældet (at de blev ledt samme vej, red.). Der er ikke så mange muligheder. Det er beslutninger, der typisk er truffet på baggrund af situationen og udviklingen, skriver han.

I omegnen af 1000 danske fans var rejst med FC København til Holland for at se kampen.

