Åbner voldssager efter drama

Bodø/Glimt og Roma har spillet nogle intense opgør i Europa Conference League, og 7. april endte det i klammeri mellem de to mandskaber. Nu har UEFA åbnet sager imod de involverede

Alvorlig overgreb og overtrædelse af almindelige adfærdsprincipper.

Sådan lyder anklagerne imod Bodø/Glimt-cheftræner, Kjetil Knutsen, og målmandstræner for Roma Nuno Santos.

Efter Europa Conference League-kvartfinalen 7.april mellem norske Bodø/Glimt og italienske Roma udspillede der sig vilde scener i spillertunnellen, hvor de involverede var oppe at toppes. Efterfølgende har UEFA undersøgt sagerne, og nu har de valgt at anklage de involverede for hændelserne.

Det betyder, at UEFA åbner en disciplinærsag, som nu skal afgøre, hvordan de to involverede skal straffes for deres handlinger i forbindelse med kampen.

Hændelserne, som UEFA har kigget nærmere på, fandt sted, efter at kampen i Norge var fløjtet af, da dramatikken fortsatte ned i spillertunnellen.

- Det hele kulminerede i et fysisk angreb på mig i spillertunnellen. Normalt er jeg den type, der ville trække mig fra sådan en situation. Han tog kvælertag på mig og skubbede mig ind i væggen, så det er kun naturligt, at jeg forsvarede mig, sagde Bodø/Glimt-træner, Kjetil Knutsen, i en pressemeddelelse.

Ligeledes beskyldte den italienske klub modstanderholdet for at have begået overfald.

- Noget virkelig ubehageligt er lige sket. Deres træner har lige angrebet vores målmandstræner. Først sagde han et par ting til ham, og så angreb han ham fysisk, sagde Romas anfører, Lorenzo Pellegrini.

Selvom Bodø/Glimt vandt kampen 7.april, endte italienerne med at trække det længste strå, da de to hold igen mødtes 14. april, hvor Roma vandt 4-0.

Med sejren over Bodø/Glimt er Roma videre til Europa Conference League-semifinalerne, hvor de skal møde Leicester, der slog PSV Eindhoven ud af turneringen. Det sker 28. april.