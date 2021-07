AGF floppede: - Ren panik

Det var en pinlig præstation, som AGF leverede torsdag i Europa.

Ude mod semiprofferne Larne tabte Superliga-klubben med 2-1 i anden kvalifikationsrunde i Conference League. Danskerne var heldige med at få reduceret efter en stor målmandsbrøler.

- Vi taber kampen kampen, fordi vi kommer helt skævt ud og indkasserer et mål efter ingen tid, så går der ren panik i det. Det var en dårlig præstation af os, siger AGF-træner, David Nielsen, til Ekstra Bladet.

- Vi er glade for at få scoret, fordi vi kan stadig nå at rette op på det. Vi skal have en anden attitude på banen end i går.

- Det kan tælles på en hånd de gange, vi er kommet ud og ikke har været klar.

- Det var i hvert fald ikke godt nok i går.

AGF skuffede gevaldigt i Nordirland. Foto: Philip Magowan/Ritzau Scanpix

- I kom blæsende ud på banen mod Brøndby. Er spillerne mere nervøse i europæisk fodbold, eller hvad kan det skyldes?

- Det ved jeg ikke. Det kan være alt muligt. Det skal jeg nok finde ud af, men altså jeg er selvfølgelig skuffet. Men det er klart, vi møder så et hold, der bare smadrer til, og vi kan slet ikke være med i duelspillet, overhovedet.

- Men I skal vel også prøve at undgå dueller og spille jer ud af det - det må I vel trods alt kunne mod sådan et hold?

- Det er nemmere sagt end gjort. Der er meget, man skal kunne. Der er meget, man kan. Vi er meget obs på, at det var en dårlig præstation på alle mulige måder. Vi forstår også, at det handler om at gå videre efter to kampe, så må vi gøre det endnu bedre i returkampen.

Det blev til et choknederlag i Nordirland. Foto: Philip Magowan/Ritzau Scanpix

- I havde et tidligt exit i seneste sæson. Hvad er din besked til AGF-fansene?

- Min besked er, at vi har behov for, at folk kommer og hjælper drengene med at komme videre fra denne her.

- Vores plan er at gå videre. Det er der ikke noget alternativ til, siger David Nielsen.

På torsdag er der returkamp i Aarhus. Her finder AGF ud af, om det bliver til et nyt skuffende exit som mod FC Dila Gori fra Georgien i 2012 og seneste år mod slovenske NK Mura, eller om de spiller sig videre til tredje kvalifikationsrunde.

En 1-0-sejr vil ikke være nok, da reglen om udebanemål i Europa er afskaffet inden denne sæson. I så fald vil kampen gå i forlænget spilletid.

Se højdepunkter fra 2-1-nederlaget i klippet øverst.

Det bliver svært for dansk fodbold at beholde fem pladser i europæisk fodbold. Derfor er det vigtigt, at AGF går videre - læs mere her.

