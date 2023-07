AGF skal gøre det umulige: - Jeg er jo ikke idiot

Det blev ikke til det ønskede ‘gode udgangspunkt’ for AGF, der måtte gå fra banen med en syngende 3-0-lussing fra Club Brügge.

AGF formåede ikke at få et eneste skud indenfor rammen, og det giver svære arbejdsbetingelser, når modstanderen samtidig ved hvor målet står.

Kaptajn Patrick Mortensen var naturligvis skuffet efter kampen, selvom han havde forventet et besværligt opgør:

- Vi havde forventet en svær kamp. Jeg er ærgerlig over, at de scorer så tidligt og dræber det lidt for os. Men det er god læring for os.

- Det er ‘next level’ og det går hurtigt. Det var en fed og hård kamp, vi må hjem og evaluere på. Men resultatet taler for sig selv, og det er selvfølgelig ikke godt nok, sagde den 34-årige angriber til TV2 Sport efter slutfløjt.

Nede med tre mål virker et samlet avancement mere end uoverskueligt, og det er heller ikke fordi Mortensen har de store forhåbninger i det henseende:

- Nu skal vi lige hjem og kigge på den her kamp, og så venter FC Nordsjælland rundt om hjørnet. Men jeg er jo ikke idiot. Det ser svært ud.

AGF møder FC Nordsjælland på mandag, hvorefter returkampen mod Club Brügge i Aarhus venter næste torsdag.