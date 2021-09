Aviser sviner AZ: Døve øren mod klodsede Randers

På papiret er AZ Alkmaar favoritter i gruppe D i Conference League, mens Randers FC er det svageste hold.

Det var ikke at se, da de to mandskaber tørnede sammen på Cepheus Park torsdag aften. Opgøret endte 2-2, og Randers FC fik udlignet to føringer fra gæsterne takket være scoringer på dødbolde.

Et flot resultat af kronjyderne, men lige så skuffende for AZ Alkmaar, der også får en benhård medfart i de hollandske medier.

Blandt andre af den store avis De Telegraaf.

- Cheftræner Pascal Jansen savnede ikke chancer mod de svage danskere, men AZ-spillerne agerede som spøgelsesbillister i deres eget straffesparksfelt, skriver avisen blandt andet.

Algemeen Dagblad er heller ikke imponeret over AZ Alkmaar, men det er avisen bestemt heller ikke over Randers FC.

- Efter at have misset Europa League skal AZ tanke selvtillid i Conference League, og i den forbindelse var Randers en ideel modstander - et ikke særlig teknisk stærkt og lettere klodset hold. Men uanset kvalitetsforskellen mellem de to mandskaber, formåede AZ ikke at vinde, lyder det.

Noordhollands Dagblad hæfter sig især ved, at Randers FC scorede to mål på dødbolde.

- Alle, der vidste noget om Randers FC, sagde det samme op til kampen. Danskerne ville slet ikke være til fare for AZ undtagen på dødbolde. Advarslerne viste sig at være berettigede, men de faldt for døve øren, skriver avisen.

AZ Alkmaar har også fået en skidt start i den hjemlige liga, hvor holdet er på 15. pladsen.

Skal du have hjælp til en vanskelig runde i Superliga-manager? Læs med her