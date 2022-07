Ballade til Brøndby-kamp

Flere Brøndby-fans kastede med øl til klubbens udebanekamp i Polen. Et andet sted på stadion hang et banner med teksten 'Brøndby childfucker'

Da Brøndby torsdag spillede 1-1 i Polen mod Pogoń Szczecin, var der ballade på tribunerne.

Det polske medie Interia Sport skriver, at næsten 500 Brøndby-fans var i Polen for at støtte klubben, og at 'nogle af dem desværre opførte sig skandaløst'.

Mediet beretter, at flere af fansene kastede ølkrus mod hjemmebane-fansene. Desuden har flere af Pogoń Szczecins fans meddelt på sociale medier, at 'familier med børn var nødt til at flygte, så det ikke skulle ramme dem,' skriver Interia Sport.

Brøndby bekræfter, at der blev kastet med øl.

- Vi er bekendte med, at de polske fans i går havde et banner på stadion, og at der efterfølgende var lidt ølkast, som vi nu kigger på, oplyser Brøndbys pressechef, Christian Schultz, til Ekstra Bladet.

Et andet sted på det polske stadion Florian Krygier bag det ene mål hang et banner med teksten 'Brøndby childfucker'.

I juni måned blev den tidligere Brøndby-hooliganleder Kevin Werner idømt forvaring for en lang række tilfælde af grov vold og seksuelle overgreb mod 15 unge mænd og en kvinde. Læs mere om den brutale leder her.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pogoń Szczecin. Klubben oplyser, at de fredag vil komme med et 'president statement'.

Blas Riveros bragte Brøndby i front, men Pogoń Szczecin fik udlignet i slutningen af opgøret.

Brøndby fik derfor et fint udgangspunkt med hjem til Vestegnen inden returkampen i Conference League-kvalifikationen den kommende uge.