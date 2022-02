Banen kostede Kasper: Var efter greenkeeperen

Kasper Schmeichel var irriteret over at miste et clean sheet på grund af banen

Kasper Schmeichel blev hovedpersonen i Randers på godt og ondt torsdag aften.

Den danske landsholdskeeper hev flere fantastiske redninger frem, da Randers FC pressede på for at få noget med mod mægtige Leicester.

Men kort før tid kostede Kasper Schmeichel også et mål, da en blød tilbagelægning strøg direkte over foden på landsholdskeeperen, og det irriterede selvfølgelig den danske førstekeeper.

Kasper Schmeichel var en mur i kampens første 85 minutter. Foto: René Schütze

Det fortalte den dobbelte målscorer James Maddison på pressemødet efter kampen.

- Kasper var fremragende igen. Banen kostede ham et clean sheet, og det var han selvfølgelig irriteret over efter kampen. Men det var ikke sådan, han kastede rundt med tingene i omklædningsrummet.

- Sådan nogle ting er man nødt til at lægge på hylden hurtigt, og særligt når han var så god indtil da. Han må gerne ærgre sig over banen, for vi har ikke haft mange clean sheets denne sæson, men det er færdigt arbejde. 7-2. Videre, lød det fra James Maddison.

James Maddison viste sin flødefod to gange og roste Kasper Schmeichel. Foto: René Schütze

Kasper Schmeichel dukkede ikke selv op til pressemødet torsdag aften. Han brugte heldigvis tiden på at skrive autografer og gøre fans på Randers Stadion glade.

Men Randers-chef Thomas Thomasberg videregav den korte samtale, han havde med keeperen efter slutfløjt.

- Han sagde, at vores greenkeeper skulle have været bedre nede i hans ende i anden halvleg... Ellers anerkendte han, at vi havde spillet en god kamp, som vi burde have vundet, hvis man ser på statistikkerne.

Stephen Odey udnyttede, at Kasper Schmeichel begik en enkelt fejltagelse. Foto: René Schütze

Randers leverede en god figur mod Leicester, og 1-3 var ikke retvisende.

James Maddison havde også rosende ord med til Randers og særligt Lasse Berg Johnsen.

- Deres nummer seks var fremragende. Det sagde jeg også til ham efter kampen. Han ville altid have bolden og bragte sig i nogle kloge positioner, så han var svær at fange. Der var mange gode spillere, og jeg vil sige så meget, at deres kantspillere bestemt ikke var dovne, lød det fra en veloplagt James Maddison.

- Tillykke til Randers

Der var aldrig rigtig spænding, om hvorvidt Randers FC kunne true Leicester Conference League.

Det stod allerede klart efter første opgør i Storbritannien, og det blev hurtigt bekræftet i Randers.

Brendan Rodgers lykønskede Randers med en flot kamp. Foto: René Schütze

Men Superliga-klubben gjorde god figur mod mægtige Leicester, der igen stillede i en ekstrem stærk opstilling. Det gik bestemt heller ikke Brendan Rodgers' næse forbi.

- Tillykke til Randers. De viste god moral og gav os kamp til stregen. Kasper Schmeichel måtte lave nogle utrolige redninger for at holde os foran, lød det fra Leicesters nordirske manager, der uddybede.

- Jeg vurderer ikke kun hold på resultater. Jeg vurderer også fodboldhold på deres holdånd. Randers havde ikke noget godt udgangspunkt, og de kom hurtigt bagud, men de knækkede aldrig. De spillede rigtig godt, når de fik pladsen, og de truede på dødbolde, lød det fra Brendan Rodgers, der også havde roser til sin danske keeper.

- Kasper viste igen, at han er én af de bedste keepere i Premier League og førstemålmand i Danmark. Særligt den redning på afslutningen i hjørnet fra Odey var fremragende. Så er det uheldigt, at det sidste sker.