Basel-profil kommer for sent og misser Brøndby-kamp

Brøndby IF slipper for at forholde sig til forsvarsspilleren Andy Pelmard i torsdagens kamp mod FC Basel på hjemmebane.

Den 22-årige franskmand er således blevet hjemme i Schweiz, bekræfter FC Basel.

- Andy kom af personlige årsager for sent til vores mødested og rejste derfor ikke til Danmark med os. Han går glip af morgendagens (torsdagens, red.) kamp og vender fredag tilbage til holdtræningen, skriver klubben på Twitter.

Over for mediet Blick slår Basels cheftræner, Alexander Frei, fast, at der er tale om en disciplinær straf.

- Spillerne er nødt til at overholde reglerne, siger den tidligere topangriber.

Pelmard kom til Basel fra den franske klub Nice i sommeren 2021 og har siden spillet stort set fuldtids for Basel, der i sidste sæson blev nummer to i Schweiz.

Kampen mellem Brøndby og Basel er det første af to mellem holdene i Conference Leagues tredje kvalifikationsrunde. Opgøret sparkes i gang klokken 20.30.

Returkampen spilles i Schweiz næste torsdag.

Den samlede vinder har en fornuftig chance for at nå med i Conference Leagues gruppespil.

I playoffrunden, der er den sidste før gruppespillet, møder den samlede vinder således enten CSKA Sofia fra Bulgarien eller St. Patrick's Athletic fra Irland.

