Beskyttede deres familie: Nu risikerer de en straf

Fire West Ham-spillere risikerer nu at blive straffet af UEFA, fordi de hoppede op på tribunen for at beskytte deres familie og venner mod aggressive hooligans

De vanvittige scener, der udspillede sig efter West Hams sejr over AZ Alkmaar torsdag, har skabt forargelse i fodboldverdenen.

Horder af aggressive hjemmefans brød et hegn op og stormede mod West Ham-tribunen, hvor flere af holdets spillere havde familie og venner siddende.

De fire West Ham-spillere Declan Rice, Said Benrahma, Flynn Downes og Michail Antonio opfattede hurtigt, hvad der var ved at ske og hoppede op på tribunen i forsøget på at hjælpe.

Men nu risikerer de fire at blive straffet af UEFA. Det skriver The Telegraph.

Spillerne skal overbevise en kommission om, at der var tale om særlige omstændigheder. Ellers kan de stå over for en udelukkelse fra alle turneringer i UEFA-regi.

Det vides endnu ikke, om en eventuel afgørelse falder før Conference League-finalen mellem West Ham og Fiorentina 7. juni.

Flere modige West Ham-fans forsøgte også at beskytte tribunen. Foto: Cover Images/Ritzau Scanpix

Alkmaar straffes

Ifølge The Telegraph vil AZ Alkmaar blive straffet for den manglende sikkerhed på stadion, da det i udgangspunktet er klubben, der er ansvarlig for sikkerheden og ikke politiet.

Straffen kan for eksempel være en udelukkelse af fans på stadion til hjemmekampe i x-antal kampe.

Alkmaar har officielt undskyldt for de skræmmende scener og vil nu i samarbejde med politiet evaluere episoden med henblik på fremtidige forbedringer af sikkerheden.