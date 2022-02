Bombarderet med henvendelser

Tilskuerne på Cepheus Park i Randers skal finde de slidstærke paraplyer frem, når man tænker på den store mængde stjerneregn, der vil falde torsdag aften.

Her får den kronjyske Superliga-klub besøg af Leicester i returopgøret i Conference Leagues 1/16-finale, og det betyder også, at Kasper Schemichel for en kort stund vender hjem til Danmark.

En kendsgerning, der absolut ikke er gået hans venners næse forbi, da flere har kontaktet den danske landsholdskeeper med et ønske om en billet til opgøret.

- Jeg har ikke haft så mange muligheder for at spille hjemme i Danmark, så hver eneste mulighed for at spille herhjemme ser jeg altid frem til, fortalte Kasper Schmeichel på onsdagens pressemøde og fortsatte:

- Jeg har fået flere billetforespørgsler til den her kamp, end jeg har fået til nogen andre kampe i de seneste par sæsoner. Det er dejligt at give dem, der ikke kan se vores kampe normalt, en mulighed for at se os spille.

Det sker ikke så ofte, at Schmeichel lægger vejen forbi de danske fodboldbaner i klubregi. Senest var i 2016 i Champions League-gruppespillet. Dengang var FC København modstanderen i Parken, som er et stadion, han er vant til at være på i forbindelse med den faste tilstedeværelse på landsholdet.

Randers FC's cheftræner Thomas Thomasberg kommer på en svær opgave, når Leicester ankommer. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Randers høster ros

Med danske briller var det første opgør i Leicester på King Power Stadium en blandet fornøjelse. Randers kom bagud efter 23 minutters spil, men Vito Hammershøy-Mistrati udlignede kort før pausen, og så var kampen helt åben.

Det engelske mandskab skiftede dog i gear i de sidste 45 minutter, og Thomas Thomasbergs tropper måtte rejse hjem med en mindre afklapsning på 1-4.

Efter opgøret var Kasper Schmeichel imponeret over Randers og mente, at pressen havde været lidt hård. Det var nemlig danskernes første kamp med noget på spil efter vinterpausen.

- I første halveg leverede de en fortrinlig indsats. At gå til pause med et uafgjort resultat var en bedrift i sig selv, og de gav os godt med modstand. I morgen (torsdag, red.) skal vi være klar fra start og gå ind til kampen, som havde vi ikke et resultat, sagde Schmeichel videre på pressemødet.

Kampen på Cepheus Park er udsolgt, og der er kickoff klokken 18.45.