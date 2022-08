Bossen afslører: Er garanteret 20 millioner

De kommende to uger bliver helt specielle for Superliga-klubben Viborg.

Her venter to kampe mod seneste sæsons nummer syv i Premier League, West Ham. Den samlede vinder indløser billet til Conference League-gruppespillet.

- Det bliver en kæmpe oplevelse. Vi kan gå ud og spille helt frit, siger Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, til Ekstra Bladet.

- Der er ikke ret mange, der vil give os store procenter over to kampe for at gå videre mod dem. Det er nogle kampe, hvor vi skal ramme den lige i røven, og de andre skal helst ikke have deres bedste dag på kontoret, men det er det, der er spændende ved fodbold. Alt er muligt.

Viborg vandt tirsdag med 2-1 ude over B36 Tórshavn og samlet med 5-1.

- Vi havde ikke lige regnet med, at Viborg skulle spille mod West Ham United. Da der blev løbet af ude på banen, var der lidt smil på læberne. Det skal der også have lov til at være. Det er stort.

Jesper Fredberg og Viborg gjorde - som forventet - arbejdet færdigt på Færøerne. Nu venter West Ham. Foto: Morten Dueholm

Annonce:

Tv-penge venter

- Kommer I til at få noget af entréindtægterne fra London Stadium?

- Det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Det tror jeg, at de gør, og så får vi det hos os. Så kan der være tv-penge, der kan være interessant. Der kan være noget.

- Man er lidt jyde stadigvæk, så vi skal lige have skudt bjørnen, inden vi sælger skindet. Nu har vi skudt den, og så skal vi til at kigge på tingene.

- Og så er det klart, at hvis man vinder, så er der rigtig mange penge i det, siger en grinende Fredberg.

- Hvad giver et Conference League-gruppespil jer?

- Jeg mener, at det giver os i starten af 20 millioner kroner, som er garanteret.

Der venter Viborg-spillerne to hårde men fede opgaver. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hjemmekampen mod West Ham bliver med al sandsynlighed udsolgt.

- Vi har kunnet mærke allerede den seneste uge, at der har været ekstremt stort run på, og folk har prøvet at reservere på forhånd. Der bliver tryk på. Det er der ingen tvivl om.

Annonce:

Fredberg vil trods de gæstende stjerner ikke skyde billetpriserne i vejret.

- Det skal være sådan, at alle vores fans kan være med til vores fest. Dem med sæsonkort skal have fortrinsret til at købe billetter. Det er vigtigt. Det er for alle, siger Viborg-bossen.

Se billederne: Det danske landshold skal bo i luksus under VM