Brandvarm Skov Olsen lyner igen

Andreas Skov Olsen scorer mål på stribe for tiden.

Torsdag var den danske landsholdsspiller på pletten igen for Club Brugge, da klubben var taget til Spanien for at spille den første af to kampe mod Osasuna om en plads i Conference League.

Med et flot mål - scoret små fem minutter inde i anden halvleg - gjorde Skov Olsen det til 1-0 i kampen, der endte 2-1 til Club Brugge.

Danskeren modtog bolden tæt ved den ene sidelinje. Efter et par driblinger havde han så fundet vej ind i feltet.

Her så Skov Olsen egentlig ud til at være vej til at miste bolden, men han fik holdt fast i den og sparkede den køligt i nettet med venstrebenet.

Skov Olsen er nu oppe på seks mål i denne sæson. De er alle blevet scoret i de seneste fire kampe, danskeren har spillet.

Han så ud til at være på vej mod at ende som matchvinder, indtil Chimy Avila fik udlignet for Osasuna i 78. minut. Club Brugge svarede dog hurtigt igen, da Maxim De Cuyper gjorde det til 2-1 små to minutter efter 1-1-målet.

Andreas Skov Olsen, Philip Zinckernagel og resten af Club Brugge-mandskabet skal næste torsdag forsøge at forsvare den smalle føring, når der er returkamp i Belgien.