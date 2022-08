Brøndby-spiller blev provokeret: Var klar til at slås

Brøndbys midtbanespiller Anis Ben Slimane var klar på at tage en slåskamp med FC Basels spillere, efter at schweizerne provokerede Brøndbys fans i torsdagens Conference League-kamp.

Dansk-tuneseren blev selv opildnet af den gode stemning, som Brøndbys fans skabte på lægterne, og han ville tage fansene i forsvar. Det siger han efter Brøndbys 1-0-sejr.

Den intense stemning smittede af på spillerne på banen, der flere gange var i infight med hinanden.

- Når fansene er så vilde, som de var i aften, så har man lige ud sagt bare lyst til at slås. Når vi kan se, at deres spillere begynder at være lidt smarte over for fansene, så vil man gerne lige støtte fansene, siger Slimane.

Han var selv indblandet i et sammenstød med en Basel-spiller, der var ude med riven efter de mange Brøndby-fans. Sammenstødet kostede Slimane en mindre rift.

- Han pegede ud mod fansene og sagde et eller andet, men jeg tror ikke, han havde lyst til, at nogle af dem skulle komme ind på banen.

'Der var fuld smadder på'

- Men stemningen giver jo lidt boost, og det gør, at man nogle gange får lyst til at gå lidt over grænsen. Der var fuld smadder på, og jeg var i hvert fald klar til at slås, hvis de ville, siger Slimane.

Det intense opgør endte med en 1-0-sejr til Brøndby, men Brøndby-træner Niels Frederiksen ville gerne have vundet endnu større.

- Jeg ville gerne have haft mere end 1-0. 2-0 kunne have gjort en helvedes stor forskel før det omvendte opgør.

- 1-0 det er ikke nogen stor sejr, men det er trods alt bedre end at spille 0-0. Det gør også, at de er tvunget til at komme frem på banen, og hvis de ikke scorer i starten af kampen, så tikker klokken imod dem, siger Niels Frederiksen.

Brøndby og FC Basel skal mødes i Schweiz torsdag i næste uge, og den samlede vinder skal spille mod enten bulgarske CSKA Sofia eller irske St. Patricks om en plads i Conference League-gruppespillet.

