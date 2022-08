Dansk opvisning: Kæmpekamp venter

Viborg FF så småt kan begynde at glæde sig til et europæisk brag mod West Ham i Conference Leagues playoffrunde senere i august.

Sådan må landet ligge, efter at Superliga-klubben slog upåagtede B36 Tórshavn 3-0 hjemme i domkirkebyen.

Returopgøret i næste uge på Færøerne bliver rent proforma.

Der er åbenbart flere, der har en finger med i Marokhy Ndiones første scoring for Viborg FF ... Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Viborg åbnede, som forventet, med et tungt tryk mod det færøske mål, hvilket førte til føringsmålet efter godt 20 minutter.

Marokhy Ndione blev væltet i feltet af målmand Mattias Lamhauge, og Jakob Bonde eksekverede straffesparket sikkert.

Ndione lignede i øvrigt endelig en mand, som Viborg kan få noget ud af på sigt.

Grafik: SofaScore

B36 Tórshavn egentlig bed fint fra sig oppe på Viborgs banehalvdel, selv om deltidsprofferne manglede deres topscorer, Brian Jakobsen, der ikke kunne få fri fra arbejde …

Særligt på dødbolde lurede færingerne i første halvleg, men Lucas Lund fik aldrig samme snigende fornemmelse af utryghed, som en grindehval på vej mod land i en færøsk fjord.

Fint færøsk fremmøde i Viborg til Europa-bold. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kort inde i anden akt skete det uundgåelige, da først Clint Leemans fulgte op på sine to scoringer mod FCK og pandede de grønblusede på 2-0 efter et godt løb i felt.

Få minutter senere leverede Marokhy Ndione sin første scoring i Viborg-trøjen, da han flot chippede 3-0-målet ind, hvilket også blev facit på måltavlen.

Måske et mål for lidt, men stadig mere end rigeligt til at begynde og glæde sig til et møde med Declan Rice, Michail Antonio, Tomas Soucek og co.

