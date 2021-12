Danske skæbner: Giganter venter i Europa

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det blev en pose blandede, danske bolsjer i Europa torsdag aften.

Randers sikrede sig flot avancement i Conference League sammen med FC København, mens FC Midtjylland skuffende røg ud af Europa League og nu befinder sig i samme turnering som FCK og Randers.

Brøndby røg ud på røv og albuer...

Brøndby måtte også lægge sig ned mod Sparta Prag. Foto: Michal Cizek/Ritzau Scanpix

Men det positive er trods alt, at der er tre danske mandskaber i de europæiske knockoutkampe til foråret. Dermed er der stadig rig lejlighed for at indsamle livsvigtige koefficientpoint.

Men der venter hård modstand for Superliga-mandskaberne, hvor FC Midtjylland f.eks. kan rende ind i Tottenham og Pierre Emile Højbjerg, mens Randers f.eks. kan trække Fenerbache, PSV eller Leicester med Kasper Schmeichel.

Se hvem der venter for FC Midtjylland, FC København og Randers herunder.

Der trækkes lod til Conference League på mandag, og den begivenhed kan du naturligvis følge live på eb.dk.