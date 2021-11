Dansker i bizar hovedrolle mod stjerner

Danske Jacob Rasmussen endte i en bizar hovedrolle, da italienske Antonio Conte debuterede med en sejr som Tottenham-træner.

London-klubben vandt 3-2 over hollandske Vitesse i Conference League.

Det så ikke ud til, at Antonio Conte tog nogle chancer fra start, idet Tottenham stillede stærkt op med blandt andre Hugo Lloris, Pierre-Emile Højbjerg, Harry Kane og Son Heung-min.

Efter 15 minutter fulgte Son op på en ripost med en halvsvag afslutning, men det var alligevel nok til at overrumple keeperen. Lucas Moura udnyttede syv minutter senere en friløber og udbyggede føringen.

Jacob Rasmussen var bare få minutter efter uheldig, da han forsøgte at blokere en afslutning. I stedet rettede han bolden af, som derefter strøg i mål.

Han rettede dog op på sagerne bare fire minutter senere, da han på et hjørnespark reducerede med hovedet. Matus Bero reducerede yderligere fem minutter inden pause.

Den debuterende træner fik hevet en smal sejr i land. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

En skidt periode blev værre for englænderne, da to gule kort blev til rødt efter en time for forsvarsspilleren Cristian Romero.

Men Vitesse fik ikke udnyttet overtallet. Og nemmere blev det ikke for hollænderne, da Danilho Doekhi også blev sendt tidligt i bad efter to gule kort.

Hollændernes arbejdsbetingelser blev gjort endnu sværere, da holdet blev ramt af endnu et rødt kort med fem minutter igen. Tottenham ligger med sejren nummer to i gruppen.

Franske Rennes løb med sejren i gruppens anden kamp, da holdet hjemme tog imod NS Mura. Loic Bade scorede det enlige mål i 1-0-sejren efter 76 minutter.

Sejren betyder, at franskmændene ligger øverst i gruppen med 10 point, mens Mura fortsat udgør bunden uden point.