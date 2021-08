Daramys farvel-show: FCK videre

Han hjalp holdkammeraterne videre ud i europæisk fodbold, og selv ligner han i den grad en spiller, der er klar til den helt store europæiske scene, Mohamed Daramy.

I sin sidste kamp for FC København var han endnu engang entertaineren, der med sine ryk, driblinger og pasninger skabte eufori og feststemning i Parken, hvorfra Sivasspor blev sendt hjem med et nederlag på 5-0 efter dansk 2-1 sejr i den første kamp i Istanbul.

Han fik altså både sin festaften, den 19-årige nybagte landsholdsspiller, og en fantastisk afsked med det stadion, der har født ham som stjerne.

Og han efterlader altså også FCK i gruppespillet i Conference League.

Allerede før kampen holdt stadionspeakeren en lille kunstpause, da han læste startopstillingen op, og Mohamed Daramy fik selvsagt aftenens første jubelstund lige der.

Og efter en kampstart, hvor gæsterne startede med en frisk tyrkertro på tingene, gik der et sus gennem fanskaren, hver gang nummer 11 satte kurs og tempo den modsatte vej.

Det var ikke alle optimistiske udfordringer, der lykkedes, men efter 20 minutter skabte den kommende Ajax-spiller kampens hidtil største chance, da han skar ind i banen og spillede præcist på tværs til fremstormende Kevin Diks, der hamrede bolden på stolpen.

På det tidspunkt havde FCK overtaget kontrollen med kampen, og et par andre efterårsprofiler trådte kort efter i karakter.

Pep Biel fremtvang et frispark, som han selv servede over i modsatte side af feltet. Her måtte Jens Stage læne sig let bagover for at få banen på bolden, men det lykkedes i særdeles smuk grad. Han dirigerede nemlig sit svære hovedstød i en præcis bue og ind ved modsatte stolpe.

Det lagde ikke just en dæmper på sangglæden blandt de hvidklædte fans, og den vik yderligere et drej på volumeknappen, da Daramy endnu et par minutter senere trak bolden bag om sig selv og satte et par modstandere på halen.

Og fem minutter før pausen tordnede hyldesten ned over ham, da han fra sin venstre kant trak ind i banen og plantede bolden i det korte hjørne til 2-0. Et mål, som han fejrede ved at løbe forbi FCK-bænken og ud til en omfavnelse af en lille fyr på A-tribunen.

Fra anden halvlegs start sad man næsten kun og ventede på en følelsesladet farvel-og-tak-udskiftning af Daramy, men først blev Lukas Lerager sendt på banen i stedet for Rasmus Falk.

Og han skulle ikke bruge mange minutter derinde, før han profiterede af et gigantisk opspils-koks fra tyrkerne og med et fladt skud reelt lukkede kampen til 3-0.

Så skar Daramy endnu engang ind fra venstre og var med to fine afleveringer med til at kreere et sandt mønsterangreb, som Pep Biel kunne sætte sidste målfod på.

Det var såmænd spanierens syvende mål i 12 kampe i dette efterår.

Mohamed Daramy spejdede med stadig kortere mellemrum ud mod bænken, og i det 69. minut kunne han se Kamil Wilczek og Rasmus Højlund stå klar derude.

Jonas Wind gik først ud, og så fulgte – Pep Biel.

Som om der ikke var nok at feste for, ville 18-årige Højlund også lige markere, at han er en del af FCK-fremtiden. Et kvarter før tid blev han sendt afsted helt oppe fra midten af banen og afviste fysisk en modstander på vej til sin første FCK-kasse i Parken.

Og så kom den endelig, udskiftningen af Mohamed Daramy, der måtte igennem et større gruppekram, før han gik til sidelinjen og helt symbolsk omfavnede den nytilkomne sydafrikaner Luther Singh.

Lige der var der ikke mange tørre øjne blandt de 18.000 tilskuere.