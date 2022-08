Den detalje giver håb om West Ham-chok

Viborg var som forventet oppe mod overmagten, da West Ham vandt det første møde i Conerence League med 3-1.

Men især den måde som brølstærke Jay-Roy Grot var i stand til at udfordre Hammers-defensiven giver Viborg håb om, at der er mere at hente i returkampen om en uge.

Viborg blev nemlig i løbet af kampen meget klogere på, hvordan netop Grot kan komme til at gøre endnu mere ondt på de berømte Premier League-spillere.

- Vores analytiker noterede et opspil i første halvleg, hvor vi fik spillet rigtigt frem i mellemrummet, men vi valgte så at spille bolden tilbage igen. Det er ikke det vi vil. Der skal vi søge målet.

- Det ser vi på i pausen, og vi får rettet på det.

- Så går der ikke andet end fem minutter i anden halvleg, hvor vi får samme situation, og der får vi sat Jay-Roy Grot op, som kan løbe 36 kilometer/timen og matche Premier League.fart.

- Det giver en kæmpechance, og det var vi meget bedre til i anden halvleg, forklarede Viborg-træner Jacob Friis efter kampen til dansk presse.

Jacob Friis bevarer optimismen. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

- Vi byder dem op til dans også næste torsdag, og jeg tror på, at de har set nu, at de bliver nødt til at komme med deres stærkeste, ellers er det her stadig i live, sagde Viborg-bossen, der kan se frem til at råde over Alassana Jatta og Ibrahim Said i returkampen.

De to måtte sidde over i London grundet visum-bøvl.

- Jeg tror på, at Said med sin fart har noget af det, som betyder, at de skal stå på tæer, håber Jacob Friis.