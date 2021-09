Denne gang gør han det ikke

Sjældent er et dansk hold blevet set som så stor en favorit inden en europæisk gruppespilskamp, som FC København er det inden torsdagens kamp mod Lincoln Red Imps fra Gibraltar i Conference League.

Der er ikke mange knaster at hente, hvis man skulle have lyst til at smide penge efter en FCK-sejr i Parken i morgen aften.

FCK-træner Jess Thorup fortalte dog på onsdagens pressemøde, at man agter at tage opgaven seriøst, og at man derfor kan forvente, at københavnerne vil stille op i noget nær stærkeste opstilling.

- Som udgangspunkt holder jeg fast i grundstammen. Det vil man nok kunne se på det hold, der kommer til at starte på banen i morgen.

Jess Thorup og FCK kom op på hesten igen, da søndag vandt hele 5-1 over FC Nordsjælland. Nu gælder det Lincoln Red Imps i Conference League. Foto: Lars Poulsen

- Dermed ikke sagt, at der ikke kan være en enkelt rotation eller to rotationer, men det er udgangspunktet, fortalte FCK-træneren.

Ved sidste uges pokalfiasko mod Nykøbing FC havde Jess Thorup foretaget hele otte udskiftninger i startopstillingen. Noget, som Thorup efter kampen erkendte, var en fejltagelse.

Sådan stillede FCK på fra start i de seneste to kampe Mod Nykøbing FC i DBU Pokalen (0-3): Johnsson - Ankersen, Gabrielsen, Boilesen, Bengtsson - Lerager, Baldursson, Biel, Jóhannesson - Højlund, Wilczek Mod FC Nordsjælland i Superligaen (5-1): Grabara - Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen - Lerager, Zeca - Stage, Biel, Bøving - Wind Vis mere Vis mindre

Ingen gentagelse af fiaskoen på Falster

Ligesom ved sidste uges pokalkampe forventer de fleste, at FCK vinder sikkert over semiprofferne.

Det gik dog ikke som forventet på Falster, og københavnerne har da også talt om, at det ikke må gentage sig mod Lincoln.

- Vi snakkede lidt om det i dag på vores prematch-møde, hvor vi viste billeder af vores kommende modstander, sagde Thorup, der ikke mener, at det bliver en walkover.

- De spiller 1-1 i Bratislava, og jeg kan godt huske, hvor meget vi bøvlede med Bratislava. Så at tro at det her bliver en walkover, vi skal ud til, det er et fejlagtigt mindset at have.

Jonas Wind er kommet godt fra land i Conference League. Landsholdsangriberen scorede to mål i FCK's første kamp i gruppespillet. Foto: Lars Poulsen

Også landsholdsspiller Jonas Wind mener, at man skal passe på med at undervurdere Lincoln, der er det første hold fra Gibraltar, der deltager i europæisk gruppespil nogensinde.

- Det bliver ikke så nemt, som medierne gør det til. De spillede lige op med PAOK, hvor de så endte med at tabe 2-0, og de slog også Riga ud, som vi havde problemer med for et par år siden, så det viser, at de ikke er noget dårligt hold.

FC København ligger på en førsteplads i deres gruppe i Conference League, efter at københavnerne i deres første gruppekamp slog Slovan Batislava på udebane 3-1.