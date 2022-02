Thomas Thomasberg kalder det en katastrofe for Leicester, hvis ikke Premier League-mandskabet slår Randers ud af Europa

Rollen som underdog har aldrig generet hverken Thomas Thomasberg eller Randers FC.

Derfor virkede både cheftræneren og de fornøjede Randers-spillere som en samling forårskåde føl på græs i fornemme rammer på King Power Stadium.

Randers trænede i fine rammer forud for torsdagens Conference League-kamp mod Leicester. Foto: Claus Bonnerup

Men virkeligheden er også, at Randers FC risikerer at få ørerne i maskinen mod Premier League-mandskabet Leicester.

- Vi skal ud og jagte sensationen. Om vi har tre procents chance for at vinde eller syv, det ved jeg ikke, men det er i det lag.

- Det vil være en katastrofe for Leicester, hvis de ryger ud mod Randers over to kampe. De er vel blandt de tre-fire klubber, der kan gå hele vejen i turneringen, mens vi kan har spillet træningskampe i 2022. Det er lidt usikkert, hvor vi står, sagde Thomas Thomasberg.

Højt, kronjysk humør på King Power Stadium. Foto: Claus Bonnerup

Det dejlige ved Thomas Thomasberg er, at selv om han godt kan lide underdog-rollen, så sætter han samtidig ikke sit lys under en skæppe.

Med andre ord, så nægter nordjyden at lægge sig ned på forhånd, og når der er belæg for at tale om sensationer, så trækker han gerne beviset frem.

- Sidst jeg var herovre som cheftræner (2008 med FC Midtjylland, red.), der vandt vi 1-0 over Manchester City. At det så ikke var nok i sidste ende, det snakker vi ikke om. Men alt kan lade sig gøre i fodbold.

- Vi har selvfølgelig noteret os, at de har udfordringer på dødbolde. Der kan vi forhåbentlig slå til og gribe vores chance, så vi kommer hjem med et godt resultat til Randers.