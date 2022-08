Drømmen lever!

Indskiftede Marko Divkovic stod for opgørets eneste scoring, da Brøndby torsdag aften fik en snæver 1-0-sejr over schweiziske Basel på Brøndby Stadion i kvalifikationen til Conference League

Basel-træner Alexander Frei havde ellers givet en kæmpe gave til Brøndby forud for den europæiske kamp, eftersom han vragede forsvarsspilleren Andy Pelmard.

Men det var Niels Frederiksens mandskab, der startede det europæiske opgør bedst på grønsværen.

18 sekunder skulle der bare gå, før Simon Hedlund havde en gylden mulighed for at bringe hjemmeholdet i front. Men skarpheden manglede igen hos den svenske angriber, der blot skulle få bolden forbi en glidende schweizisk forsvarsspiller.

Det blev også Brøndbys største mulighed i de første halvleg.

Basel, der hvert år kæmper om det schweiziske mesterskab, lignede langt fra et tophold denne torsdag aften på den københavnske vestegn. Mange, mange dumme boldtab, og Mads Hermansen havde ikke meget at se til i Brøndby-buret.

Annonce:

Det fik den unge keeper dog efter lidt over en halv time, hvor Basels Dan Ndoye fik en stor chance for at få gang i måltavlen. Men Ndoye kunne hverken skyde til højre eller venstre for Hermansen. Hans skud endte i stedet direkte i lapperne på den danske keeper.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skarpheden manglede hos Simon Hedlund torsdag aften på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen

Europa lever for de blågule

Skarpheden manglede fortsat hos de schweiziske mandskab i anden halvleg af opgøret, hvor udeholdet havde det vanskeligt med at byde de blågule op til dans.

Niels Frederiksen rystede posen efter 70 minutters spil og skiftede Marko Divkovic ind i stedet for Mathias Kvistgaarden. Og det viste sig at give pote.

For fem minutter senere var den 23-årige kroatiske angriber på pletten og kunne bringe Brøndby i front efter en assist fra Simon Hedlund, der ikke havde sin bedste dag på kontoret.

1-0 blev også slutresultatet, og sejren kan muligvis være det vendepunkt, som Niels Frederiksen søger i øjeblikket.

Godt nok drager Brøndby til returopgøret med i Basel 11. august med en 1-0-sejr i bagagen, men søndag venter også et vaskeægte københavnerderby i Superligaen.

Annonce:

Her har Brøndby ikke fundet melodien endnu, hvor de blågule ligger og roder rundt på en niendeplads, og det er kun blevet til to Brøndby-kasser i tre kampe.

Brøndby drager altså til Basel med et godt udgangspunkt for videre avancement på den europæiske scene, og torsdagens sejr kan muligvis tanke mere selvtillid inden brage mod FC København.