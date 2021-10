Efter Randers-kamp: Vi blev snydt

Det var en dramatisk afslutning i opgøret mellem Randers FC og FK Jablonec torsdag aften.

Længe så det således ud til, at tjekkerne ville tage de tre point, men i kampens døende minutter fik Randers FC et straffespark. Og det udnyttede målfarlige Stephen Odey uden problemer til at score sit andet mål i kampen og sikre kronjyderne et enkelt point.

Efter kampen står den dobbelte målscorer Tomas Cvancara fra FK Jablonec ikke tilbage med en helt god følelse. Han føler således, at tjekkerne blev snydt for minimum et straffespark i opgøret.

- Efter min mening var der mindst to kontroversielle situationer, hvor vi kunne have fået et straffespark. Hvis der var et strengt dømt straffe imod os, så burde i der mindst være et til os.

- Men jeg er ikke dommer, og jeg siger det bare, som jeg ser det umiddelbart efter kampen. Jeg er fuld af følelser, og jeg vil ikke sige, at dommeren var dårlig. Vi føler os bare snydt, for det her skulle være en sejr, siger Tomas Cvancara ifølge iSport.

Artiklen fortsætter under billedet..

Stephen Odey udlignede i sidste minut. Foto: VIT CERNY/Ritzau Scanpix

I Conference League er der heller ikke VAR, der kunne have skredet ind i de forskellige situationer, og det er en fejl, mener angriberen.

- Selvfølgelig. Jeg fik at vide, at UEFA ikke har nok uddannede dommere til VAR til at tage det i brug. Det er sjovt, men ens for alle. Måske vil dommeren betale det tilbage næste gang, siger han.

Med torsdagens resultat er Jablonec på andenpladsen i puljen med fire point, mens Randers FC er nummer tre med tre point. Meget tyder på, at de to mandskaber skal kæmpe om andenpladsen bag hollandske AZ Alkmaar.