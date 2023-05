Efter skandaløs vold: Heroiske fans hyldes

Efter West Hams sejr over AZ Alkmaar torsdag aften angreb horder af den hollandske klubs fans tribunen, hvor udeholdets familier og venner sad.

West Ham-spillerne forsøgte at nærme sig tribunen, men havde svært ved at nå frem for at hjælpe. Alt var kaos.

De panikslagne spillere, familiemedlemmer og venner kan til gengæld prise sig lykkelige over tre specifikke West Ham-fans tilstedeværelse.

Den ene stillede sig heroisk foran horden af voldsparate Alkmaar-fans og slog fra sig - det ene slag afløste det andet. En anden modig fan tilsluttede sig slagsmålet, og det lykkedes de to frygtløse mænd at holde den store gruppe angribere tilbage.

Se den heltemodige aktion i opslaget herunder. Artiklen fortsætter under opslaget...

På Twitter hylder flere de to fans for deres forsvar af tribunens tilskuere.

- Giv de to fyre et livslangt sæsonkort!, skriver én.

- Fucking legender!, skriver en anden.

Den tredje West Ham-fan, der med livet som indsats forsvarede tribunen, er kendt som 'Knollsy'.

Han er en genkendelig skikkelse på London-klubbens fanafsnit gennem adskillige år, og flere billeder og videoer viser ligeledes Knollsy uddele tæv til hætteklædte Alkmaar-hooligans.

De tre modige West Ham-fans bidrog til at holde de angribende ultras tilbage, tids nok til at sikkerhedsvagter og politi kunne få styr på situationen små ti minutter senere.

