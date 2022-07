Europa-fest: Superliga-direktør serverede øl for fans

Det er 22 år siden, Viborg FF senest spillede europæisk fodbold.

Derfor er det naturligvis kæmpestort, når de grønblusede torsdag aften går på banen mod FK Suduva fra Litauen i anden kvalifikationsrunde i Conference League.

Det markerede Viborg-direktør Morten Jensen da også på behørig vis onsdag aften, da direktøren købte og uddelte øl til omtrent 100 af de medrejsende Viborg-fans.

- Ja, det er korrekt. Jeg var, sammen med en kollega, vært for nogle øl til vores fantastiske fans. Det var ikke sådan, at jeg stod med tjenerforklæde på i baren, men jeg blev imponeret over det flotte fremmøde i Litauen og ville gerne kvittere for det, så jeg stod da og langede øl over disken til vores fans, siger Morten Jensen til Ekstra Bladet.

Der er festlige Viborg-scener i Litauen.

I alt regner Viborg FF med, at danske 300 fans finder vej til lægterne i Litauen torsdag aften, hvor der er meget på spil - ikke bare for Viborg men for dansk klubfodbold.

- Europa betyder meget for os. Det er vigtigt at komme ud og få nogle nye oplevelser og blive målt mod andre modstandere. Vi vil gerne så langt som muligt i turneringen. Vi har også et ansvar for koefficienten til dansk fodbold nu. Et ansvar, som vi har gjort os fortjent til, lyder det fra Morten Jensen.

Ekspederer Viborg de litauiske modstandere ud af Conference League over to kampe, så venter enten B36 Torshavn fra Færøerne eller Tre Fiori fra San Marino i tredje kvalifikationsrunde.

Her lover Morten Jensen igen at trække muldvarpen frem fra baglommen, hvis opbakningen fra fansene bliver lige så flot.

- Nu skal vi forbi Suduva først, men jeg vil sige, at hvis det lykkes, og der kommer lige så mange Viborg-fans med næste gang, så giver jeg øl igen. Vi har en forpligtigelse som klub til at give noget tilbage ved så fantastisk en opbakning, så det gør jeg gerne, lover Viborg-direktøren.

Morten Jensen var i øvrigt også med senest, da Viborg FF spillede europæisk. Det var i 2000, da Viborg røg ud af UEFA Cuppens anden runde på udebanemål mod Rayo Vallecano.

Viborgs udekamp i Litauen begynder klokken 18.30.

