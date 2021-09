Europæisk FCK-succes med tre point i Slovakiet

FC København fik en fremragende start på Conference League-gruppespillet med en 3-1-sejr ude over Slovan Bratislava

FC København fik en fremragende start på gruppespillet i Conference League, da Superligaens førerhold torsdag aften mødte de tredobbelte slovakiske mestre, Slovan Bratislava, på udebane.

Særligt Jonas Wind, der spillede sin kamp nummer 100 for løverne, havde en stor kamp i Slovakiet, hvor FCK-darlingen blev dobbelt målscorer.

Inden kampen brokkede Jess Thorup sig over banen i Bratislava, som FCK-træneren kaldte for håbløs.

Kampen blev da også en uskøn affære, hvor begge hold havde svært ved at få spillet til at hænge sammen på den dårlige bane. Dødbolde blev derfor vigtige for begge hold.

Målrig første halvleg

Efter 17 minutter kom FC København foran 1-0. På et hjørnespark dukkede jubilar Jonas Wind op, og han kunne let heade bolden i kassen til dansk føring.

Men lige som det så så godt ud for FC København, straffede hjemmeholdet danskerne. Bare to minutter efter Winds scoring scorede Slovan Bratislava på et hjørnespark. Ezekiel Henty var manden bag det udlignende mål, der nærmest var identisk med danskernes føringsmål.

Jess Thorup var meget utilfreds med banen i Slovakiet. Til gengæld kunne FCK-træneren godt være tilfreds med løvernes indsats. Foto: Radovan Stoklasa/Ritzau Scanpix

Kort inden pausen kom FC København foran igen. Endnu en gang var Jonas Wind involveret.

Den danske landsholdsspiller sendte Pep Biel afsted på en friløber, og den spanske stjerne kunne let trille bolden hen til Jens Stage, der sendte bolden i det tomme mål til stillingen 2-1.

Fuld kontrol

Fra anden halvlegs start var københavnerne i fuld kontrol, og Kamil Grabara havde ikke meget at lave i FCK-målet.

Til gengæld var Jonas Wind her, der og alle vegne. FCK kan godt glæde sig til at tælle pengene den dag, angriberen ryger videre til en større liga.

Med en halv time igen blev kampen så godt som lukket. Kevin Diks blev fældet i feltet, efter at Slovan Bratislavas målmand gav en retur på et langskud fra Pep Biel.

Jonas Wind kunne fejre sin kamp nummer 100 for FC København med to mål. Foto: Radovan Stoklasa/Ritzau Scanpix

Jonas Wind var iskold og sendte sikkert bolden i modsatte side af målmanden til dansk 3-1-føring. FCK kunne allerede begynde at fejre den første gruppesejr i Conference League.

Der skete heller ikke meget efter målet til 3-1, som også blev kampens resultat.

De to øvrige hold i FC Københavns gruppe, Lincoln Red Imps fra Gibraltar og græske PAOK, spillede også torsdag aften. Her vandt grækerne sikkert 2-0 på udebane på Gibraltar.

Næste gang FC København skal i aktion i Conference League er 30. september, hvor københavnerne hjemme i Parken tager imod Lincoln Red Imps.

Hovedstadsklubben regnes af bookmakerne som en af outsiderne til at stå med pokalen, når den nye europæiske turnering bliver afgjort i Tirana næste år.