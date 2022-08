Fans stormede Brøndby Stadion: To stewards på skadestuen

Går du over stregen torsdag aften ved Brøndby Stadion, så får du dobbeltstraf. Det har politiet valgt efter store problemer med kriminalitet til Brøndbys kampe, og det falder i god jord hos de Brøndby-fans, Ekstra Bladet fangede inden kampen mod FC Basel

Flere stewards på Brøndby Stadion kom til skade, og to måtte på skadestuen, efter at en gruppe Brøndby-fans angiveligt stormede stadion i forbindelse med torsdagens kamp mod FC Basel.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse:

'Før kampen led tre stewards fra stadion overlast, så to måtte på skadestuen, fordi en gruppering med hjemmebanefans angiveligt lavede stormløb - det vil sige trængte ind med magt - via den indgang, hvor stewarderne arbejdede, en af dem som frivillig.'

Episoden fandt sted ved en indgang i fanzonen ved Sydsiden omkring klokken 19.12, og politiet hører gerne fra vidner, der har overværet hændelsen.

Skærpet strafzone

For at forhindre vold og hærværk havde politiet forud for kvalifikationskampen til Conference League indført en skærpet strafzone på og omkring Brøndby Stadion fra torsdag formiddag til tidlig fredag morgen.

I en skærpet strafzone kan straffen for visse typer kriminalitet forhøjes med det dobbelte.

Før kampen, der blev fløjtet i gang klokken 20.30, fulgte politiet desuden en større gruppe schweiziske fans til stadion. I pressemeddelelsen understreger politiet dog, at aftenen ellers forløb roligt.

'Vi har ikke haft konfrontationer eller uroligheder, og det vil jeg gerne kvittere for til de over 14.000 tilskuere, som kom til kampen', udtaler vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen fra Københavns Vestegns Politi.

Brøndby vandt kampen over Basel med 1-0.

