FC København ydmyget: Færdig i Conference League

Det gik faktisk galt allerede inden første fløjt.

Der findes forskellige indikatorer på, at FC København spiller rystende ringe. Styrke 10 på den skala er, når det voksne publikum på Nedre C-tribunen bryder ud i kollektivt irritationssuk.

Og det gjorde de efter en halv times kig på, at 11 af deres helte var blevet udstillet som en flok fodbolddilettanter af PSV Eindhoven. På det tidspunkt stod det kun 0-1, men det skulle blive værre.

Eran Zahavi åbnede målscoringen efter allerede 10 minutter. Foto: Lars Poulsen

Det er sjældent, at det moderne FC København bliver udstillet og kørt rundt på hjemmebane på en europæisk aften. Der er noget over Parken på de midtugeaftener. Det ved store klubber som Barcelona, Juventus og Ajax.

Gennem mange år har hjemmebanen per automatik slebet løvetænderne og hvæsset kløerne. Men ikke i returkampen mod PSV Eindhoven.

Det gjaldt ellers billetten til Conference League-kvartfinalen, men inden dommer William Sean Collums første pust i fløjten, var den reelt gledet FC København af hænde. Det skete, da Rasmus Falk trak sig ud af startopstillingen med en skade i opvarmningen.

Den elegante boldmagnet manglede i en sådan grad, at man fik ondt i maven, da den normale midtbanemakker Jens Stage i første halvleg lagde sin fjerde fejlaflevering med dertilhørende PSV-chance.

Jens Stage kunne ikke styre spillet på FCK-midtbanen, og Falk var i den grad savnet. Foto: Lars Poulsen

Nej, det hjalp heller ikke på chancerne for succes, at reservemålmand Kalle Johnsson kluntet lod et slatten Eran Zahavi-flugter glide under sig i et målmandsdrop efter 10 minutter.

Men på det her tidspunkt af kampen havde FC København allerede sine problemer med at få lov at røre bolden på PSV’s banehalvdel.

Det var helt tydeligt, at Rasmus Falk ikke var med til at holde på bolden. Den fynske fodboldregissør orkestrerede FC Københavns spil i den pragtfulde første halvleg for en uge siden i Eindhoven. Han sugede boldene til sig, han dikterede tempoet på FCK's boldomgang og bestemte pressets højde.

Han var på et internationalt niveau alene. Lige så frygteligt en præstation var FC Københavns kollektive første 45 minutter i Parken.

Og da Philips-klubben satte stikket i fodboldkarussellen og efter 38 minutter snurrede københavnerne rundt i endnu en magtdemonstration, var opgøret reelt slut. 2-0 til PSV på Mario Götzes inderside fra en meter, men også bare kulminationen på langvarig dominans.

Mario Götze var ustyrlig kampen igennem. Foto: Lars Poulsen

De hollandske gæster skruede gevaldigt ned for angrebslysten efter pausen, og på den måde kunne københavnerne på en billig baggrund glæde sig over at få lov at have bolden lidt mere på PSV's halvdel.

Det var dog ikke noget, der for alvor fik FC København til at ligne et hold, der kunne eller burde gå videre. Og troede de det, druknede PSV alt håb med endnu en tur snurretur til københavnern med ti minutters tid tilbage af opgøret.

Eran Zahavi satte indersiden på 3-0-målet. Og det skulle da også blive til den ultimative ydmygelse i overtiden, da Noni Madueke - i samarbejde med skidt spillende Kalle Johnsson - lukkede det hele til med 4-0 til hollænderne.

Kalle Johnsson trøstes efter sin horrible præstation. Foto: Lars Poulsen

PSV var bare flere niveauer bedre end Jess Thorups mandskab. Det blev et farvel til Europa for denne gang.

Og FC København-fansene vil fremover huske det som kampen, hvor Rasmus Falk gik ud under opvarmningen. Håbet gik med ham.