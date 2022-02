FC Midtjylland færdige i Conference League efter straffedrama

Bo Henriksen greb fuldstændig forkert i værktøjskassen og dermed endte FC Midtjylland på overarbejde i Grækenland

Forgæves kræfter, da ulvene måtte bøje sig efter straffespark mod PAOK, da Max Meyer brændte ulvenes første skud fra pletten.

Så vidt var det aldrig kommet havde FC Midtjylland-træneren ikke reageret med en brutal tredobbelt-udskiftning i pausen. Uden den var ulvene kommet hjem fra Thessaloniki uden klør og med blødende poter.

I stedet kom Max Meyer og Daniel Høegh ind og hev ulvene op af den sorte gryde. Det var ikke raffineret, men det var nøjagtig det, som ulvene havde brug for.

Og skønheden i den pasning, som Max Meyer sendte ind i panden af Daniel Høegh til 2-1 reducering ti minutter var så smuk, at den burde have været indledningen til endnu en græsk tragedie.

Den facon som FC Midtjlland fik kæmpet sig tilbage i heksekedlen på Toumba var et vidnesbyrd om bredden i ulvetruppen, men samtidig også en påmindelse til cheftræneren om, at stamformationen med lidt held kan gentænkes.

Om lidt sidder Marrony på et fly med returbillet til Brasilien. Ulvene bliver efter returopgøret mod PAOK nødt til seriøst at overveje om den storstilede brasser-satsning passer til de forblæste åbne vidder omkring Herning.

Ulvene stillede med fire brasilianere fra start på Toumba og i tilgift Pione Sisto, der åbenbart er blevet så international i sin stil, at hans vartegn i dag er lækre fodrul på vej tilbage mod eget mål og føre samtaler med modstanderne med hånden over munden.

Sisto, når en spiller smider sig teatralsk ned efter af være blevet strejfet på ydersiden af lilletåen, så griner man altså højlydt og lægger al tilstræbt høflighed væk.

FC Midtjylland gik ind på Toumba med en indsats, hvor man skulle tro at de rendte rundt og prøvede holde en ladning dårlig tilberedt kyllinge-souvlaki i sækken.

Især venstresiden omkring Juninho og Paulinho var et trafikuheld i slow motion. Sjældent har et dansk hold på dette niveau væltet rundt så vilkårligt, som var de perler på en perleplade anbragt af en fire-årig på Månestuen.

I den sammenhæng kunne der næsten reserveres en hel avis til et kolossalt hjertesuk omkring Juninho, der allerede i sin første europæiske kamp i Braga fik de første hævede øjenbryn frem.

Lad os bare slå fast. Det var mere miserabelt end i Portugal allerede inden, at han uden sans for orientering headede Antonio Čolak fri.

Den store kroat gav endda ulvene en lektion i offervilje, da han liggende bugserede kuglen hen til serbiske Andrija Živković, der bare elsker at score mod danske klubber.

Som om viljen til at ofre sig ikke var slået tydeligt nok fast, så leverede Gustav Isaksen så lige et eksempel mere fem minutter senere, da han udviste livskraft som en overvintrende flue og blev viftet væk inden Vierinha så smadrede et drømmelangskud op i krogen.

Det var et fuldstændigt selvpåført sår, som FC Midtjylland var ved at forbløde af. PAOK var virkelig ikke særlig gode, og selv om elendighederne stod i kø for ulvene, så nåede både Gustav Isaksen og Paulinho frem til rigtig gode muligheder før pausen.

Meget sigende for helhedsindtrykket, så blev FC Midtjylland bedre og bedre jo mindre bras de havde på banen.

Og den livgivende reducering til 2-1 faldt meget passende efter tre brasilianere var pillet ud… og Sisto.

Randers er ude af Conference League

Banen kostede Kasper: Var efter greenkeeperen