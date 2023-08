FC Midtjylland misser Conference League efter stort drama

FC Midtjylland er ude af Europa for denne sæson.

Det står klart, efter at holdet ude spillede 1-1 og dermed samlet 4-4 med Legia Warszawa og tabte den efterfølgende straffesparkskonkurrence i Conference Leagues playoffrunde torsdag.

De første 120 minutter var meget jævnbyrdige på alle parametre, og den indskiftede forsvarsspiller Stefan Gartenmann blev skurk, da han som den eneste missede sit forsøg i straffeduellen, hvor hvert hold fik seks forsøg.

Nederlaget er et markant knæk for FCM's erklærede ambition i 'Vision 2025' om at komme op i top-50 på Uefas koefficientrangliste.

Efter tre år i træk med gruppespil må midtjyderne i denne sæson således undvære europæiske kampe på den anden side af august.

Nedturen kommer oveni en vaklende start på den nye sæson i Superligaen, hvor Thomas Thomasbergs tropper blot har hentet 9 af 18 mulige point og ligger nummer seks.

Stadion Wojska Polskiego i den polske hovedstad var i den grad pyntet op til fodboldfest, og gennem stort set samtlige minutter fik hjemmeholdet massiv opbakning.

Første halvleg af dramaet var chancemæssigt en ørkenvandring i de første godt 40 minutter.

Legia pressede højt, men investerede ikke nok folk, og derfor spillede FCM sig med tålmodighed forholdsvist nemt ud af presset.

Til gengæld var boldomgangen for langsom og mangelfuld til at kreere alverden frem ad banen, og det var længe en taktisk og meget chancefattig affære.

I de sidste minutter inden pausefløjtet kom FCM dog i gang. Aral Simsir sparkede over mål, Franculino ramte sidenettet efter en energisk aktion i polakkernes felt, og Kristoffer Olsson headede en stor chance lige på keeperen efter et forlænget indkast.

Mens midtjydernes opblomstring intet gav, var der til gengæld gevinst, første gang at Legia for alvor var farlig.

Hurtigt spil i højre side gav et skarpt indlæg, og Henrik Dalsgaard nåede ikke op til den store tjekkiske angriber Tomás Pekhart, som nemt headede Legia på 1-0 efter 53 minutter.

FCM var tvunget frem, og selv om Thomas Thomasberg holdt igen med udskiftningerne, fik FCM etableret et tungt pres efter godt en times tid, og efter flere halve muligheder og dødbolde var der gevinst efter 70 minutter.

Bolden dumpede ned for fødderne af Paulinho, der spillede sin kamp nummer 150 for FCM, og fra mere end 30 meters afstand klaskede han til bolden. En Legia-spiller forsøgte at blokere med hovedet, hvorfor kuglen skiftede kurs og susede op i hjørnet til 1-1.

Begge hold kom meget tæt på yderligere en scoring i ordinær tid, men Aral Simsirs hug fra kanten af feltet tog stolpen, og i overtiden sparkede Patryk Kun en kæmpe chance lige forbi rammen.

Ingen af holdene ville alverden i forlænget spilletid, og det endte dermed i en nervepirrende duel fra pletten.

Gue-Sung Cho, Juninho, André Rømer, Oliver Sørensen og Nikolas Dyhr scorede alle sikkert, og det samme gjorde seks Legia-spillere, inden Stefan Gartenmans skud blev reddet, og dysten var afgjort.